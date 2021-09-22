Российские корабли провели учения по защите Севморпути

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Отряд кораблей Северного флота (СФ) в рамках арктического похода провел артиллерийские стрельбы в море Лаптевых, сообщили в пресс-службе СФ во вторник.

"На переходе морем Лаптевых силы Северного флота отработали по маршруту Северного морского пути ряд комплексных учений по обороне отряда кораблей", - говорится в сообщении.

Как сообщил флот, экипажи большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" и большого десантного корабля (БДК) "Георгий Победоносец" в рамках учения по обороне отряда кораблей выполнили стрельбы корабельной артиллерией по воздушным и морским целям.

По данным флота, БПК "Североморск", БДК "Георгий Победоносец" и суда обеспечения заняли места якорных стоянок в заливе Стахановцев Арктики в районе острова Котельный.

"В ближайшее время североморцы продолжат в данном районе работу по изучению мест, доступных для высадки морского десанта побережья острова и последующего проведения учения по защите арктических территорий Российской Федерации", - отметили в пресс-службе.

В декабре 2019 года начальник российского Генштаба Валерий Герасимов назвал Севморпуть "исторически сложившейся национальной транспортной коммуникацией". Он тогда сказал, что Россия против присутствия на Севморпути иностранных военных кораблей.