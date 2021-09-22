ЦКБ МТ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ

ЦАМТО, 21 сентября. Головная неатомная подводная лодка "Санкт-Петербург" проекта 677 "Лада" завершила опытную эксплуатацию и стала полноценной боевой единицей в составе ВМФ России.

Об этом "РИА Новости" сообщил заместитель генерального директора ЦКБ МТ "Рубин" Андрей Баранов.

Как напоминает агентство, главнокомандующий ВМФ России (2007-2012 гг.) Владимир Высоцкий остановил производство подлодок этого проекта из-за проблем с силовым агрегатом и акустическим комплексом. Головная ДЭПЛ "Санкт-Петербург" была принята в состав ВМФ РФ, но с 2010 года находилась в опытной эксплуатации на Северном флоте.

"Головная ДЭПЛ проекта 677 "Лада" – "Санкт-Петербург" – успешно завершила программу опытной эксплуатации. Соответствующий итоговый акт утвержден ВМФ", – цитирует "РИА Новости" А.Баранова.

Ранее гендиректор судостроительного предприятия "Адмиралтейские верфи" Александр Бузаков сообщил "РИА Новости", что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки четвертого поколения проекта 677 "Лада" – "Кронштадт" и "Великие Луки" – будут переданы ВМФ России в 2022 году.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил "РИА Новости", что серийное строительство двух дизель-электрических подводных лодок четвертого поколения проекта 677 "Лада" идет с отставанием из-за проблем с одним из поставщиков оборудования.