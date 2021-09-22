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ТАСС

Россия в 2022 году потратит на национальную оборону 3,51 трлн рублей

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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ.
Источник изображения: https://tehnowar.ru/

В 2023 и 2024 годах этот показатель достигнет 3,55 и 3,81 трлн рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Расходы России на национальную оборону составят 3,51 трлн рублей в 2022 году, в 2023 и 2024 годах этот показатель достигнет 3,55 и 3,81 трлн рублей соответственно. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Национальная оборона" в 2022 году составят 3 510 419,6 млн рублей, в 2023 году - 3 557 223,3 млн рублей и в 2024 году - 3 811 777,5 млн рублей", - говорится в записке.

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Страны
Россия
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