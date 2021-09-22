Рогозин заявил, что около 15 космических пусков ожидается до конца этого года

Глава Роскосмоса напомнил, что на прошлой неделе состоялся 15-й пуск в году

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Около 15 пусков ракет космического назначения с разных космодромов планируется до конца 2021 года. Об этом во вторник сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации напомнил, что на прошлой неделе состоялся 15-й пуск в году. "До конца года примерно столько же пусков с различных космодромов российских ракет-носителей", - отметил Рогозин во время научно-практической конференции "Орбита молодежи".

В этом году ожидается запуск двух пилотируемых миссий ("Союз МС-19" с киноэкипажем, "Союз МС-20" с двумя японскими туристами), узлового модуля "Причал", грузового корабля "Прогресс МС-18" и три пуска ракет со спутниками OneWeb, а также другие запуски.