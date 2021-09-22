Войти
ТАСС

Рогозин заявил, что судьбу "Морского старта" определят в ближайшее время

430
0
0
«Морской старт»
«Морской старт».
Источник изображения: wikipedia.org

Глава Роскосмоса отметил, что планируется адаптировать плавучий космодром под пуски перспективных ракет-носителей "Союз-5"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Будущее плавучего космодрома "Морской старт" должно быть определено в ближайшее время. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник в ходе научно-практической конференции "Орбита молодежи".

"Скоро судьба морского старта будет определена окончательно", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что планируется адаптировать плавучий космодром под пуски перспективных ракет-носителей "Союз-5".

Космодромом "Морской старт" (Sea Launch) состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Морской старт
Союз-5 РН
Похожие новости
12.05.2021
Российская и многоразовая: каким будет отечественный Falcon
22.12.2020
Интервью Юрия Борисова
14.09.2020
Рогозин сообщил, что модернизацию плавучего космодрома могут начать через два месяца
18.03.2020
В порт базирования: "Морской старт" прибыл из США в Россию
27.07.2018
Повелитель батута
27.02.2018
"Лучше один дорогостоящий прицельный удар, чем сто ударов без разбора"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:18
  • 2
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 22.09 00:57
  • 3
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 19:51
  • 2
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 18:08
  • 1
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 21.09 14:09
  • 0
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок