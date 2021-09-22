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Российская газета

В Псковской дивизии ВДВ сформировали третий десантно-штурмовой полк

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Десантно-штурмовая бригада ВДВ. Архивное фото.
Десантно-штурмовая бригада ВДВ. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Псковское соединение воздушно-десантных войск усилили еще одним десантно-штурмовым полком, который стал третьим в составе дивизии. Об этом сообщает ИНТЕРФАКС-АВН со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, полк был восстановлен в составе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения с 1 декабря 2018 года, а с 1 сентября 2021 года он был полностью сформирован до полного штата.

В Псковскую десантно-штурмовую дивизию прибыл командующий ВДВ Андрей Сердюков. Он проведет мероприятия, посвященные вводу в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка.


Ульяна Вылегжанина

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
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