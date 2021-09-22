Роскосмос планирует к 2022 г. защитить в кабмине проект по ядерной космической энергетике

Туда входит проект ядерного буксира "Зевс", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает до конца года защитить в правительстве РФ проект по ядерной космической энергетике, в который входит проект ядерного буксира "Зевс". Об этом сообщил во вторник гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Надеюсь, что до конца года защитим в правительстве проект ядерной космической энергетики", - сказал Рогозин в ходе научно-практической конференции "Орбита молодежи".

По словам главы Роскосмоса, сейчас РФ примерно на семь лет впереди конкурентов по космической ядерной энергетике. Сейчас создан стенд для отработки элементов создаваемого ядерного буксира "Зевс". В частности, практически решена проблема со сбросом тепла.

В декабре прошлого года стало известно, что Роскосмос и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года. В конце декабря Рогозин сообщил, что аппарат будет называться "Зевс". Его первая миссия запланирована на 2030 год.