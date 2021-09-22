Рогозин считает, что сотрудничество Роскосмоса и SpaceX вряд ли возможно

По словам главы Роскосмоса, SpaceX пытается выдавить российскую госкорпорацию с рынка космических пусков, применяя разные инструменты, в том числе демпинг

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил прямое сотрудничество организаций Роскосмоса с компанией Илона Маска SpaceX.

"Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они - наши прямые конкуренты", - сказал Рогозин во время научно-практической конференции "Орбита молодежи".

По словам главы Роскосмоса, SpaceX пытается выдавить Роскосмос с рынка космических пусков, применяя разные инструменты, в том числе демпинг. При этом Рогозин подчеркнул, что госкорпорация внимательно следит за проектами американской компании.

Роскосмос, отметил глава госкорпорации, заинтересован в развитии частных компаний в РФ. "Нашим частникам намного сложнее находить финансирование, [чем американским]", - добавил он.