Войти
ТАСС

Рогозин считает, что сотрудничество Роскосмоса и SpaceX вряд ли возможно

408
0
0
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

По словам главы Роскосмоса, SpaceX пытается выдавить российскую госкорпорацию с рынка космических пусков, применяя разные инструменты, в том числе демпинг

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин исключил прямое сотрудничество организаций Роскосмоса с компанией Илона Маска SpaceX.

"Вряд ли возможно какое-то сотрудничество со SpaceX у наших организаций, потому что они - наши прямые конкуренты", - сказал Рогозин во время научно-практической конференции "Орбита молодежи".

По словам главы Роскосмоса, SpaceX пытается выдавить Роскосмос с рынка космических пусков, применяя разные инструменты, в том числе демпинг. При этом Рогозин подчеркнул, что госкорпорация внимательно следит за проектами американской компании.

Роскосмос, отметил глава госкорпорации, заинтересован в развитии частных компаний в РФ. "Нашим частникам намного сложнее находить финансирование, [чем американским]", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Похожие новости
30.08.2021
Рогозин допустил существование инопланетян
12.06.2020
Илон Маск прокомментировал статью Рогозина о запуске Crew Dragon
09.06.2020
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
30.04.2020
Рогозин назвал условие «женитьбы» на Маске
27.04.2020
Рогозин рассказал о невозможности объединения усилий с Маском
20.09.2019
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:18
  • 2
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 22.09 00:57
  • 3
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 19:51
  • 2
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 18:08
  • 1
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 21.09 14:09
  • 0
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок