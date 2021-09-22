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Интерфакс-АВН

США должны выплатить многотриллионные компенсации пострадавшим от них странам, считает Патрушев

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Источник изображения: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - США и их союзники должны обеспечить материальные компенсации за разрушение экономик государств, обострение их проблем и активизацию террористических угроз, считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

"Полагаю, что США и их союзники должны нести ответственность за разрушение экономик суверенных государств, обострение межэтнических и политических проблем, за активизацию террористических, экстремистских и других угроз. В том числе обеспечить компенсации, которые значительно превосходят многотриллионные суммы, потраченные ими на подрыв стабильности по всему миру", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, "безответственный вывод американских войск привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили".

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Россия
США
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Патрушев Николай
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