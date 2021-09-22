В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"

В Керчи на Судостроительном заводе имени Б. Е. Бутомы состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт". В церемонии принял участие Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. "Аскольд" - это уже второй корабль, построенный на керченском предприятии.

Корабль-"близнец" "Аскольда" "Циклон" спустили на воду летом 2020 года, и сейчас он проходит комплекс испытаний в Новороссийске. А на корабле "Амур", что еще строится на заводском стапеле, уже завершена сборка корпуса и начался монтаж оборудования.

Во время церемонии спуска "Аскольда" на воду награждены грамотами специалисты предприятия, принявшие активное участие в строительстве кораблей.

Спроектированные Центральным морским проектно-конструкторским бюро МРК проекта 22800 "Каракурт" имеют водоизмещение около 800 тонн и способны развить скорость свыше 30 узлов. Корабли оснащены комплексом высокоточного ракетного оружия и современными артиллерийскими системами. Среди главных преимуществ - высокая маневренность и повышенная мореходность. Использованные при строительстве корпуса и надстроек технологии пониженной отражающей способности делают МРК малозаметными для радаров противника. Корабли смогут выполнять задачи в морской зоне на удалении от баз около 3000 миль.

Всего для ВМФ России планирует построить не менее 18 МРК проекта 22800.

Справка "РГ"

"Каракурты" имеют очень мощное вооружение: это комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи. Основа ударного вооружения - вертикальная пусковая установка УКСК 3С14, предназначенная для хранения, транспортировки и запуска ракет семейства "Калибр" и "Оникс". Артвооружение может варьироваться от 100 миллиметров автоматической универсальной артиллерийской установки до 76 миллиметров автоматической универсальной артустановкой. Есть два шестиствольных 30-миллиметровых автомата. Также корабли имею хорошо сбалансированную систему ПВО и очень мощный комплекс радиотехнического оборудования, в том числе РЭБ новейших поколений.

Илья Изотов