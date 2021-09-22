Биоморфы как оружие будущего

Биоморфизм — отличный способ оставаться неприметным, даже находясь на виду. Вчера, 20 сентября, портал wenweipo.com сообщил о том, что инженеры Северо-западного политехнического университета КНР (город Сиань) разработали и успешно испытали роботизированную копию морского ската, который потенциально может стать оружием будущего.

По словам разработчиков, последняя версия механического ската имеет размах «крыла» около 3 м и массу 470 кг. В ходе испытаний подводный аппарат, на 90% имитирующий внешность ската и его движения под водой, совершил погружение на глубину 1025 м, собрал исследовательские данные и успешно поднялся на поверхность моря.

Испытания механического ската

Авторы механического ската указывают, что он может совершать глубоководные погружения для исследования морей и океанов. При этом возможность нести различную полезную нагрузку и автономность позволяют использовать его и в других целях — например, военных.

Схема испытаний механического ската Источник изображения: wenweipo.com

Ранее схожую разработку представили в Турции. Компания Albayraklar Group анонсировала выпуск принципиально нового типа подводных дронов под названием WATTOZZ (от тур. vatoz — морской скат). По словам разработчиков, роботизированный подводный дрон внешне почти неотличим от настоящего ската. Благодаря используемым материалам его невозможно обнаружить с помощью сонаров и других систем отслеживания подводных целей. Прикрепившись ко дну корабля с помощью электронных магнитов, группа рыбо-роботов может легко потопить его при активации встроенной боевой части. Ещё одно назначение механических скатов — наблюдение и разведка.