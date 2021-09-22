Неизвестная история АК-12: начало

За последние 20 лет автомат АК-12 стал, пожалуй, самым обсуждаемым стрелковым оружием в России. Но даже после принятия на вооружение в его истории осталось много неизвестного для широкой публики. В этой статье впервые описана эволюция вариантов АК-12 — от первого варианта 2011 года до новейших модификаций, представленных в 2021 году.

За последние 75 лет по всему миру были созданы десятки модификаций автомата Калашникова. Как минимум 32 страны производили различные варианты АК, сотни конструкторов пытались его модернизировать и улучшить. Но, за все эти годы, пожалуй, ни один новый образец не получал столько внимания со стороны СМИ и экспертного сообщества, как автомат АК-12.

Автор с автоматом АК-12 (вариант 2) на стрельбище, 2014 год. Источник изображения: Фото Вадима Видова

В прошлом, разработка и испытания нового образца стрелкового оружия обсуждались лишь в узком кругу профессионалов – среди испытателей, конструкторов, офицеров Министерства Обороны. Но развитие СМИ и социальных сетей в наше время привели к тому, что АК-12 стал предметом обсуждения и героем публикаций за много лет до принятия на вооружение, и не только в России.

Французские спецназовцы, индонезийские полицейские, арабские шейхи и вьетнамские студенты – все они, приходя на стенд «Калашникова» на международных оборонных выставках, начинали разговор со мной с вопроса: «Как там идёт разработка АК-12?» Ещё до окончания испытаний автомат стал героем многочисленных компьютерных игр и документальных фильмов. И хотя существенная часть истории АК-12 опубликована в открытом доступе, некоторые «белые пятна» до сих пор вызывают вопросы у специалистов. Данный материал призван ответить на эти вопросы и рассказать об истории автомата АК-12 — его прошлом, его настоящем и о том, как развивалась конструкция данного образца.

Но начнём по порядку.

История ОКР «Ратник»

Автомат АК-12 и его версия АК-15 под патрон 7,62×39 были созданы в рамках опытно-конструкторской работы под названием «Ратник». Сейчас, спустя почти 10 лет, тяжело понять значение «Ратника» для российских вооружённых сил, но на тот момент, важность данного проекта тяжело было переоценить.

Отставание российской армии в области экипировки было колоссальным, и комплекты обмундирования и снаряжения, созданные в рамках «Ратника», были огромным шагом вперёд. Армия перешла с ватных бушлатов на многослойную систему одежды из современных материалов, а на смену вещмешкам и брезентовому подсумку на поясе пришли бронежилеты с системой MOLLE.

Автомат АК-12 с коллиматорным прицелом 1П87 и зрительной трубкой 1П90. Источник изображения: Фото https://kalashnikov.media

В рамках ОКР «Ратник» был разработан и принят на вооружение дневно-ночной прицельно-наблюдательный комплекс (ДНПК) для стрелкового оружия, включающий в себя коллиматорный прицел (КП) 1П87, ночной монокуляр (НМ) 1ПН138, зрительную трубку (ЗТ) 1П90 и лазерный целеуказатель 1К241.

По сути, именно совместимость с новым прицельным комплексом и улучшение эргономики оружия и были основными задачами при формировании технического задания на новый автомат.

Здесь стоит поговорить о самой системе разработки оружия в России. Часто, эксперты в интернете считают, что создание нового стрелкового оружия всегда ведётся исключительно производителями – конструкторы, опираясь на собственные идеи, самостоятельно придумывают очередной образец, который позже и предлагается армии.

Такие случаи бывают, их обычно называют «инициативной разработкой». Но даже когда инициатива по созданию нового образца исходит от производителя, после ознакомления с прототипами и техническим проектом Министерство Обороны или другое ведомство формирует техническое задание, выдвигает свои требования и включается в работу.

Дальше образец уже является плодом совместной работы заказчика и производителя. Применительно к АК-12, именно заказчик в лице Министерства Обороны, определил внешний облик и перспективы развития этого оружия.

Для участия в ОКР «Ратник» рассматривалось несколько образцов, и первым претендентом на участие в испытаниях стал АК-107 со сбалансированной автоматикой.

Автор с автоматом АК-107 на стрельбище, 2014 год. Источник изображения: Фото Вадима Видова

Испытания показали, что данный образец не выдерживает стрельб из подствольного гранатомёта, механизм сбалансированной автоматики «вставал колом» из-за импульса подствольного гранатомёта и АК-107 был снят с конкурса.

В итоге конструкторской группой под руководством Владимира Викторовича Злобина в кратчайшие сроки был создан и отправлен на испытания автомат новой конструкции, получивший название АК-12.

Первый вариант АК-12

Данный образец имел целый ряд интересных особенностей, которые ранее никогда не рассматривались в открытых публикациях. Между собой конструкторы называли данный вариант АК-11, но в официальных документах данное название не было отражено.

Источник изображения: warspot.ru

Автомат АК-12, первый вариант. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Опытный образец первого варианта АК-12 хранится в заводском музее Ижмаша, поэтому воспользуемся возможностью и рассмотрим данный образец подробнее, так как этот прототип серьёзно отличается и от штатного автомата АК-74М, и ото всех последующих вариантов АК-12.

Крышка ствольной коробки первого варианта АК-12 полностью не снимается и закреплена на оси, как у АКС-74У. Предохранитель двухсторонний, позади предохранителя с правой стороны находится съёмный флажок для разборки автомата. Рукоятка затворной рамы могла ставиться как на правую, так и на левую сторону.

Приклад имеет оригинальную конструкцию и оснащён щекой, которой присутствует только на этом варианте АК-12. Механизм сброса магазина аналогичен штатному автомату, затворной задержки нет.

Автомат АК-12, первый вариант, в разобранном виде. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Естественно, автомат, созданный в столь короткие сроки, с большим количеством новых элементов, неизбежно будет иметь ряд конструктивных недостатков. Времени на отработку многих элементов просто не было. Новая ствольная коробка не выдерживала бросков и гнулась в районе ударно-спускового механизма, отламывалась рукоятка затворной рамы, ломался возвратный механизм.

После первого этапа испытаний, автомат претерпел ряд серьёзных изменений. Была полностью переработана конструкция приклада, крышка ствольной коробки стала съёмной, появился новый механизм сброса магазина и затворная задержка. Таким образом, в 2013 году на свет появилась вторая версия АК-12, которую мы для простоты назовём «вариант 2».

Второй вариант АК-12

Автору статьи довелось поучаствовать в государственных испытаниях данного автомата, а также многочисленных демонстрациях и показательных выступления, и отстрелять из ранних вариантов АК-12 в общей сложности более 14 000 патронов. Поэтому, помимо результатов испытаний, поделюсь и субъективным мнением.

АК-12, второй вариант, 2014 год. Источник изображения: Фото Вадима Видова

Автомат имел минимальную отдачу и подброс. Достигнуто это было, как выражались некоторые конструкторы, «уборкой мяса», снижением массы движущихся частей. На всех узлах и элементах было убрано максимально возможное количество металла, что негативно сказалось на служебной прочности. Для уменьшения массы даже посредине затворной рамы появилось огромное прямоугольное отверстие.

Подобные меры по облегчению конструкции плохо сочетаются с требованиями по служебной прочности и приводят к проблемам при стрельбе из подствольного гранатомёта: на одном из автоматов после 20-го выстрела разрушился кронштейн крепления крышки ствольной коробки. Также облегчение конструктивных элементов привело к поломкам затвора и элементов затворной рамы на других автоматах.

Затворная рама второго варианта АК-12, 2014 год. Источник изображения: Фото Константина Лазарева

Приклад второго варианта АК-12 получился весьма удачным с точки зрения эргономики – лёгким и вполне удобным в эксплуатации. Однако, к сожалению, он совершенно не выдерживал бросков, и на государственных испытаниях сломался после первого же падения на бетон с высоты 1,5 метров.

Остальные наиболее известные особенности второго варианта АК-12 вызывали такие же противоречивые чувства. Двухсторонний переводчик был отличной идеей, но из-за своеобразной реализации переключение часто напоминало игру «угадай, какой режим установлен». Для включения и выключения необходимого режима огня приходилось выворачивать запястье, отрывать руку от пистолетной рукоятки и использовать указательный палец.

Автор статьи пытается освоить переводчик-предохранитель, 2014 год. Источник изображения: Фото Вадима Видова

Режим отсечки работал нестабильно, в положении «очередь в два выстрела» автомат обычно выдавал один выстрел, а иногда и три, а хитроумная конструкция самой отсечки приводила в трепет даже самых опытных слесарей-ремонтников.

Рукоятка затворной рамы первых трёх вариантов АК-12 была двухсторонней, её можно было установить и справа, и слева. Но тут в дело вмешался человеческий фактор. Привычные к АК стрелки-правши брали автомат за магазин и тут же получали затворной рамой по большому пальцу левой руки. В итоге по факту на стрельбах рукоятка затворной рамы всегда находилась справа, как на старом АК.

Механизм затворной задержки функционировал только со специальными магазинами, имеющими металлическую пластину в задней части подавателя. Однако данная пластина увеличивала трение подавателя о заднюю стенку, что значительно снижало надёжность работы магазина. Поэтому, перед каждыми стрельбами приходилось делать выбор – либо демонстрировать затворную задержку и рисковать надёжностью, либо обходиться стандартными магазинами.

Автомат АШ-9К. Фото автора Источник изображения: warspot.ru

Механизм сброса магазина тоже отличался оригинальностью – при нажатии на клавишу сброса, находящийся сзади опорный выступ магазина бодро выскакивал из приёмника и магазин медленно и драматично повисал в автомате, как скалолаз над пропастью, крепко зацепившись передним зацепом за край окна приёмника. Иногда, покачавшись полсекунды, магазин всё же падал, а иногда, игнорируя гравитацию, оставался висеть, медленно раскачиваясь на переднем зацепе. Для компенсации этого досадного недоразумения автор научился встряхивать автомат при перезарядке, чтобы лишить передний зацеп магазина последнего шанса уцепиться за оружие.

Все эти недостатки можно было бы устранить, но в тот момент у многих создавалось ощущение, что вместо кропотливой работы над улучшением автомата Злобин сконцентрировался на создании и расширении новой линейки оружия, в рекордные сроки создав большое количество образцов, в частности АМС-131 (автомат малогабаритный) и АШ-9К.

Третий вариант АК-12

Весной 2015 года на свет появился «третий вариант» АК-12. Основное отличие — мушка на этом варианте была перенесена на узел газоотвода, изменилась форма цевья и конструкция дульного тормоза-компенсатора и переводчика.

Однако самый проблемный элемент АК-12 и на третьем варианте остался практически неизменным. Крышка ствольной коробки, которая имела длину почти полметра, вызывала смятение у опытных технологов и производственников.

Массово производить такой узел крайне сложно, а ведь точность подгонки крышки ствольной коробки должна быть идеальной – на ней закреплены прицельные приспособления. Небольшой люфт или несоблюдение размера и средняя точка попадания сместится, делая прицельный огонь из автомата неэффективным.

Для опытной партии автоматов крышки делал весь завод – сначала фрезеровали верхнюю часть, а потом вырезали электродом элементы нижней части крышки. Стоимость такой крышки значительно превышала стоимость всего остального автомата.

Источник изображения: warspot.ru

Автомат АК-12, третий вариант. Источник изображения: Фото Константина Лазарева

Но помимо технологических сложностей, были и конструктивные противоречия. При нагреве оружия во время интенсивной стрельбы неизбежно происходит тепловое расширение металла. Нагрев наиболее интенсивен в районе газовой трубки — как раз там, где крепится передняя часть крышки ствольной коробки у второго и третьего варианта АК-12. От неравномерного нагрева крышки и её крепления их площадь контакта будет меняться, что может привести к неожиданному и существенному смещению СТП.

Короткая крышка ствольной коробки проще в производстве, механизм её крепления изолирован от нагрева, и именно поэтому на финальном варианте АК-12 конструкция крышки полностью изменилась.

Конструкторы провели большую работу по исправлению недостатков второго варианта АК-12, и к концу 2015 года по ряду ключевых параметров он удовлетворял требованиям технического задания. Но главная проблема — производственная — так и оставалась не решённой.

Автор с автоматом АК-12, третий вариант. Источник изображения: Фото Ирины Мареевой

Третий вариант АК-12 имел минимальную степень унификации с предыдущими моделями. Его невозможно было производить на имеющемся оборудовании. Это означает, что, как минимум, для начала массового выпуска нового образца понадобились бы огромные инвестиции на освоение производства, запуск конвейера занял бы долгие годы.

Все эти факторы неизменно поднимали цену автомата. О массовом вооружении армии таким автоматом и речи быть не могло. При таком подходе, АК-12 стал бы очередным образцом, формально «принятым на вооружение», который можно увидеть лишь на параде или на выставке.

Такой АК-12 разделил бы судьбу автоматов АН-94 и АЕК-971, комплекса «Гроза», пистолетов «Бердыш», «Дротик», «Пернач», «Гюрза» и П-96, оставаясь слишком дорогим для массового производства и регулярных поставок в армию.

Новый автомат: поиск решения

Пути назад не было, армии был необходим новый автомат. Принятие на вооружение дневно-ночного прицельно-наблюдательного комплекса (ДНПК) требовало оружия, на который этот комплекс можно установить. Новая экипировка требовала явно иных эргономических решений. Многие годы бойцы целого ряда подразделений самостоятельно, на собственные средства, закупали регулируемые приклады, эргономичные рукоятки, кронштейны для крепления современных прицелов. Новый автомат должен был иметь всё это в базовой комплектации.

Теоретически, одним из выходов из ситуации могла бы стать модернизация имеющихся автоматов, и активные работы в этом направлении велись. Параллельно с ОКР «Ратник» существовала другая опытно-конструкторская работа под обозначением «Обвес», которая предусматривала модернизацию имеющихся в армии АК.

Автомат с комплектом модернизации 6Ч63, 2015 год. Источник изображения: Фото Константина Лазарева

Однако практика показала, что модернизация автоматов неизбежно сталкивается с двумя существенными сложностями. После установки дополнительных элементов вес автомата возрастал до 4 кг, что никак не вписывалось в требования технического задания. Кроме того, корректная установка комплекта модернизации требовала привлечения квалифицированных оружейников, разработки непростого техпроцесса, организации целого нового производства. Таким образом, модернизация старых автоматов оказалась дорогим и трудным процессом, который, к тому же, неизбежно приводил к критичному увеличению веса оружия.

Тогда, в 2015 году, дальнейшая судьба автомата Калашникова оказалась на распутье. Первым вариантом стало принятие на вооружение нового образца с нулевой степенью унификации, который из-за высоких затрат на освоение производства никогда не стал бы производиться крупной серией. Скорее всего, этот автомат положил бы конец истории автомата Калашникова в качестве массового оружия и в российской армии, и во всём мире. Вторым вариантом виделось создание автомата, полностью удовлетворяющего требования технического задания, но при этом максимально унифицированного с существующими образцами. По такому же эволюционному пути шло создание АКМ, АК-74 и АК «сотой серии».

О том, по какому пути пошла история, мы поговорим во второй части статьи.

Автор благодарит Сергея Владимировича Уржумцева, а также конструкторов и сотрудников опытного производства конструкторско-технического центра ГК «Калашников» за неоценимую помощь в работе над статьёй.

Продолжение следует

Владимир Онокой