Гидрографическое судно "Горизонт" вернулось из высокоширотной арктической экспедиции

ЦАМТО, 21 сентября. В пункт базирования гидрографических судов Северного флота – поселок Мишуково – возвратилось из полуторамесячного арктического похода гидрографическое судно "Горизонт" под командованием Виталия Хопрячкова.

В течение августа и сентября его экипаж и гидрографическая группа во главе с капитаном 3 ранга Денисом Бехтольдом успешно выполнили задачи по изучению малоисследованных районов Мирового океана у северных островов архипелага Земля Франца-Иосифа.

В ходе комплексных океанографических работ проведена съемка рельефа дна общим объемом более 11 тыс. км, взяты пробы воды и грунта в акватории Баренцева и Карского морей. Погода благоприятствовала проведению исследований, поэтому специалистам гидрографической службы удалось высадиться и на арктических островах с целью уточнения изменений береговой линии.

Результаты похода получили высокую оценку командования гидрографической службы флота.

Гидрографическое судно "Горизонт" является постоянным участником исследовательских океанографических экспедиций по морям Северного Ледовитого океана. С прибытием судна в базу практическая часть сезонных высокоширотных океанографических исследований в Арктике завершена. В ближайшее время гидрографы Северного флота займутся обработкой полученных результатов и внесением соответствующих корректур в морские карты и лоции, сообщает пресс-служба Северного флота.