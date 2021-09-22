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Интерфакс-АВН

Псковскую дивизию ВДВ усилили десантно-штурмовым полком

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Командующий ВДВ РФ А.Сердюков
Командующий ВДВ РФ А.Сердюков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 21 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - В Псковской дивизии воздушно-десантных войск (ВДВ) сформирован третий десантно-штурмовой полк, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"С 1 декабря 2018 года полк был восстановлен в составе Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, а с 1 сентября 2021 года был полностью сформирован до полного штата", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, командующий ВДВ Андрей Сердюков прибыл в Псковскую десантно-штурмовую дивизию, где проведет мероприятия ввода в строй полностью сформированного 237-го гвардейского десантно-штурмового Торуньского Краснознаменного полка.

Это третий десантно-штурмовой полк в составе дивизии, заявили военные.

"Я вам желаю, чтобы, пройдя всю необходимую подготовку, полк в следующем году занял передовые места в Воздушно-десантных войсках. Вам предстоит освоить новую технику и вооружение, осуществить профессиональную подготовку каждого военнослужащего и добиться высоких результатов", - сказал Сердюков личному составу нового полка.

Ранее Минобороны РФ сообщало об усилении Псковской дивизии танковым батальном, который оснащен модернизированными танками Т-72Б3.

Командующий Воздушно-десантными войсками сообщал, что в 2018 году численность ВДВ увеличили.

ВДВ - род войск Вооруженных сил, являющийся средством Верховного главнокомандования. ВДВ предназначены для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу по нарушению управления войсками, захвату и уничтожению наземных элементов высокоточного оружия, срыву выдвижения и развертывания резервов, нарушению работы тыла и коммуникаций.

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Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
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