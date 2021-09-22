Войти
Известия.ru

Цифровую добычу урана начали в Курганской области

434
0
0
Добыча природного урана
Добыча природного урана.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

В Курганской области на Хохловском месторождении начали добывать уран по цифровой технологии. Она помогает дистанционно контролировать процесс и следить за его экологичностью.

В пресс-службе уранового холдинга «АРМЗ», куда входит разработчик месторождения, АО «Далур», рассказали, что управление всеми технологическими процессами ведется с главного диспетчерского пункта. Оператор может наблюдать с экранов мониторов за всеми процессами, происходящими на локальной сорбционной установке и на полигоне подземного выщелачивания.

Технология «Умный полигон скважинного подземного выщелачивания» помогает проверять обстановку на участках месторождений и обеспечивать экологическую безопасность работ. Также технология помогает делать прогнозы, как поведут себя растворы в геологической среде. Позже разработку будут использовать и на других месторождениях региона.

«Умный полигон» создавался при участии ученых Северского технологического института НИЯУ «МИФИ» в рамках единой цифровой стратегии «Росатома». Технология должна помочь в развитии в Курганской области нацпроекта «Цифровая экономика», пишет ИА «Ура.ру».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Росатом
Проекты
ИТ
Похожие новости
19.02.2014
Защита от контрафакта
14.11.2012
Открытия брали в Сети
01.10.2012
Девять дел одного года
07.03.2012
Конструктор Владимир Дорофеев: «Могущество нашего флота берёт начало в судомодельном кружке»
09.12.2011
Компания "Сухой" перешла на грид-технологии при проектировании новых образцов авиационной техники
11.10.2007
В России есть возможность опережающего развития производства средств связи - Сергей Иванов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:18
  • 2
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 22.09 00:57
  • 3
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 19:51
  • 2
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 18:08
  • 1
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 21.09 14:09
  • 0
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок