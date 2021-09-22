Цифровую добычу урана начали в Курганской области

В Курганской области на Хохловском месторождении начали добывать уран по цифровой технологии. Она помогает дистанционно контролировать процесс и следить за его экологичностью.

В пресс-службе уранового холдинга «АРМЗ», куда входит разработчик месторождения, АО «Далур», рассказали, что управление всеми технологическими процессами ведется с главного диспетчерского пункта. Оператор может наблюдать с экранов мониторов за всеми процессами, происходящими на локальной сорбционной установке и на полигоне подземного выщелачивания.

Технология «Умный полигон скважинного подземного выщелачивания» помогает проверять обстановку на участках месторождений и обеспечивать экологическую безопасность работ. Также технология помогает делать прогнозы, как поведут себя растворы в геологической среде. Позже разработку будут использовать и на других месторождениях региона.

«Умный полигон» создавался при участии ученых Северского технологического института НИЯУ «МИФИ» в рамках единой цифровой стратегии «Росатома». Технология должна помочь в развитии в Курганской области нацпроекта «Цифровая экономика», пишет ИА «Ура.ру».