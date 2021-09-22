Российские военные инженеры применят боевой опыт Сирии на учениях ШОС

В составе воздушных отрядов будут задействованы вертолеты Ми-8 с системами минирования ВСМ-1, также будут применены гусеничные минные заградители современной модификации ГМЗ-3

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Сирийский боевой опыт будет положен в основу действий российских инженерных войск на международных учениях воинских контингентов государств - членов ШОС "Мирная миссия - 2021", которые проходит в Оренбургской области. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Дмитрий Коруц.

"Опыт современных вооруженных конфликтов, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике и Нагорном Карабахе, будет положен в основу практических действий инженерных подразделений ЦВО на учении "Мирная миссия - 2021". Так, на всем протяжении финального этапа будут применяться воздушные и наземные подвижные отряды заграждения для обеспечения действий коалиционной группировки войск", - сказал он.

В составе воздушных отрядов будут задействованы транспортно-боевые вертолеты Ми-8 с системами минирования ВСМ-1, которые позволят в сжатые сроки установить минно-взрывные заграждения на назначенных рубежах. Также будут применены гусеничные минные заградители современной модификации ГМЗ-3.

"Для беспрепятственного высокоскоростного продвижения боевых порядков коалиционной группировки войск, организованного вступления в бой задействуем отряд обеспечения мобильности в составе инженерно-штурмового отделения на бронетранспортерах БТР-82, экипированных в защитные костюмы ОВР-3, инженерных машин разграждения ИМР-3, установок разминирования УР-77, комплектов тяжелых механизированных мостов", - отметил начальник инженерных войск ЦВО.

Он добавил, что военнослужащие также отработают создание противотанкового рва взрывным способом протяженностью 2 тыс. м, для устройства которого задействуют около 20 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте.

Учения "Мирная миссия - 2021" проходят 20-24 сентября на полигоне Донгуз в Оренбургской области. В практических действиях задействованы около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники.