Частная компания из РФ пообещала отправить на орбиту спутники в начале 2022 года

Компания «Спутникс» (резидент «Сколково») планирует запустить малые космические аппараты по проекту Фонда содействия инновациям Space-Pi, в том числе для автоматической идентификации судов (АИС), в первом квартале 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации во вторник, 21 сентября.

«Запуск с участием космических аппаратов в рамках проекта Space-Pi в настоящее время запланирован на первый квартал 2022 года», — рассказали в «Спутниксе».

Сейчас идет штатная подготовка космических аппаратов.

«Проходит интеграция полезных нагрузок со спутниковыми платформами», — пояснили в компании.

Аппараты будут готовы к запуску к концу 2021 года. Они отправятся на орбиту в качестве попутной нагрузки.

В четверг, 16 сентября, был поставлен новый рекорд по числу людей, которые одновременно находятся на околоземной орбите — там пребывали в одно время 14 человек. Семь космонавтов находились в этот день на Международной космической станции, трое — на китайской орбитальной станции «Тяньгун» и еще четверо отправились на орбиту в космическом корабле Crew Dragon от американской компании SpaceX.