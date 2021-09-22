Летчики из России и Казахстана на учении под Оренбургом отрабатывают удары по зенитным установкам условных террористов

Екатеринбург. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты Су-25 и Су-24МР совместно с Су-25 Вооруженных сил Казахстана отрабатывают огневые задачи по уничтожению позиций условного противника в рамках учения стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) "Мирная миссия-2021" в Оренбургской области, сообщает пресс-служба Центрального военного округа во вторник.

"В ходе совместных действий российские летчики выполняют авиационную разведку местности, отрабатывают уничтожение выдвигающихся колонн и нанесение бомбовых ударов по зенитным установкам террористических формирований. Штурмовики Су-25 Республики Казахстан в ходе авианалетов наносят ракетные удары по артиллерийским позициям "противника", - говорится в сообщении.

Учение вооруженных сил стран ШОС "Мирная миссия-2021" проходит на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области, впервые в нем принимает участие воинский контингент Белоруссии.

Всего в учении задействовано около 5,5 тыс. военнослужащих и свыше 1,2 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники. В частности, 30 самолетов и вертолетов, в том числе истребители-бомбардировщики Су-34, самолеты-разведчики Су-24МР, штурмовые самолеты Су-25, ударные вертолеты Ми-24, транспортно-боевые Ми-8 и самолеты Ил-76.

В состав авиационной группировки, задействованной в учении, вошли летные экипажи из пяти регионов РФ, объединенной российской военной базы "Кант" в Киргизии и летчики Вооруженных сил Казахстана, сообщали в ЦВО.

"Выполнение учебно-боевых задач в ходе учения "Мирная миссия-2021" будет осуществляться с учетом развития военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе. Подразделения отработают способы противодействия новым тактическим приемам, которые используют международные террористические организации, борьбы с беспилотными летательными аппаратами, предотвращения террористических атак с использованием химического и биологического оружия", - уточняли в военном округе.