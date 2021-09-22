Крейсер «Александр Невский» торжественно встретили на Камчатке

Крейсер стратегического назначения «Александр Невский» Тихоокеанского флота (ТОФ) после успешного выполнения задач в море вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба флота во вторник, 21 сентября.

Подводников встретили на пирсе командование Подводных сил ТОФ, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил России, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав ракетоносца с успешным выполнением поставленной задачи и по традиции вручил экипажу жареного поросенка. Отличившиеся военнослужащие получили ведомственные медали и грамоты, им объявлены благодарности.

Далее экипаж пополнит запасы и начнет подготовку к выполнению новых задач.

24 августа стало известно, что атомная подводная лодка «Кузбасс» Тихоокеанского флота вернулась в пункт базирования в город Вилючинск Камчатского края после длительного выполнения боевых задач в море.