В Приморье морпехи ТОФ отразили нападение условного противника с моря

В Приморском крае в ходе тактических учений морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России по обороне морского побережья подразделения отразили нападение «вражеского» десанта с моря. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в пресс-службе ТОФ.

Учения прошли на полигоне Клерк. Во время них были отработаны ряд новых тактических приемов и впервые массово задействованы недавно поступившие боевые машины пехоты БМП-3 флотской модификации.

По сценарию, условный противник превосходящими силами осуществил попытку высадиться на берег и захватить плацдарм для дальнейшего наступления вглубь обороняющихся войск.

Морские пехотинцы, учитывая сложный рельеф местности, открыли огонь прямой наводкой из танков и артиллерийских установок по целям, имитирующим десантные корабли противника. Прорвавшиеся «вражеские» силы встретил передовой взвод боевого охранения, который путем маневрирования вывел преследующего его силы «неприятеля» на заранее подготовленные огневые рубежи для уничтожения.

Всего в учении приняли участие более 800 военнослужащих и около 200 единиц современной техники, в частности, модернизированные танки Т-80БВ, БМП-3, самоходные артустановки «Акация» и «Нона-С».

Ранее, 16 сентября, российские военные задействовали 10 штурмовых самолетов Су-25СМ и свыше 400 военнослужащих на учении с пусками ракет в Киргизии. Маневры прошли на фоне сложной ситуации в Афганистане.