Войти
Интерфакс-АВН

Атомная подлодка "Александр Невский" вернулась на Камчатку из похода

387
0
0
АПЛ «Александр Невский» проекта 955 («Борей»)
АПЛ «Александр Невский» проекта 955 («Борей»).
Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Петропавловск-Камчатский. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Александр Невский" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после успешного выполнения задач в море, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"На пирсе подводников встречали командование Подводных сил ТОФ, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие", - говорится в сообщении.

По докладу командира атомной подводной лодки (АПЛ) проекта "Борей" поставленную боевую задачу экипаж выполнил, материальная часть исправна, личный состав здоров.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав ракетоносца и по традиции вручил экипажу жареного поросенка.

Наиболее отличившимся военнослужащим вручены ведомственные медали и грамоты, объявлены благодарности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
955 Борей
ТОФ
Похожие новости
22.03.2021
Вольное погружение: уникальная подлодка может уйти на Камчатку
19.03.2020
ТОФ планирует до 2022 года получить две стратегические атомные подлодки
18.03.2019
На Камчатке атомный ракетоносец вышел в море под прикрытием
22.07.2015
«Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
28.03.2012
Военная мощь России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:18
  • 2
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 22.09 00:57
  • 3
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 19:51
  • 2
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 18:08
  • 1
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 21.09 14:09
  • 0
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок