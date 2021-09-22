Атомная подлодка "Александр Невский" вернулась на Камчатку из похода

Петропавловск-Камчатский. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Александр Невский" Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после успешного выполнения задач в море, сообщает во вторник пресс-служба ТОФ.

"На пирсе подводников встречали командование Подводных сил ТОФ, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных сил РФ, офицеры штаба соединения подводных лодок, администрация Вилючинского городского округа, родные и близкие", - говорится в сообщении.

По докладу командира атомной подводной лодки (АПЛ) проекта "Борей" поставленную боевую задачу экипаж выполнил, материальная часть исправна, личный состав здоров.

Командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев поздравил личный состав ракетоносца и по традиции вручил экипажу жареного поросенка.

Наиболее отличившимся военнослужащим вручены ведомственные медали и грамоты, объявлены благодарности.