Президент Южной Кореи и премьер-министр Великобритании озабочены ракетными испытаниями КНДР

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на встрече в Нью-Йорке выразили глубокую озабоченность недавними ракетными испытаниями Северной Кореи, сообщили в канцелярии британского премьера.

"Премьер-министр и президент выразили свою озабоченность недавними провокационными действиями Северной Кореи. Премьер-министр вновь подтвердил свою приверженность миру на Корейском полуострове и обеспечению прекращения незаконной деятельности Северной Кореи", - говорится в сообщении.

Тем временем в администрации южнокорейского президента отметили, что в ходе встречи Мун Чжэ Ин проинформировал Джонсона о стремлении Сеула к денуклеаризации Кореи и установлению мира.

"Он обратился за поддержкой к Великобритании, постоянному члену Совета Безопасности ООН, с тем чтобы мирный процесс в Корее мог добиться существенного прогресса", - заявили в Голубом доме.

Как сообщается, премьер - министр подтвердил поддержку Великобританией мирных усилий правительства Южной Кореи и согласился сотрудничать в вопросе дипломатического взаимодействия с КНДР.

Отмечается, что президент Республики Корея и премьер-министр Великобритании также обсудили отношения двух стран, приветствовали прогресс в глобальной борьбе с коронавирусом и согласились с важностью принятия странами конкретных мер по борьбе с изменением климата.

Военные Южной Кореи и Японии в минувшую среду сообщили о пуске двух баллистических ракет с территории КНДР в сторону Японского моря, специалисты двух стран совместно с США занялись анализом информации о запусках.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что пуски являются нарушением резолюций СБ ООН и несут угрозу всему региону.