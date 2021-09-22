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РИА Новости

ЦКБ "Рубин": подлодки типа "Варшавянка" стали называть "черными дырами" из-за бесшумности

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Подводная лодка класса "Варшавянка"
Подводная лодка класса "Варшавянка".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 21 сен - РИА Новости, Сергей Сафронов. Подводные лодки типа "Варшавянка" (проекты 877 и 636) стали называть "черными дырами" из-за появления нового главного гребного электродвигателя, из которого субмарины стали практически бесшумными, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Андрей Баранов.

"Именно модернизационный ресурс и позволил "Варшавянке" оставаться современной на протяжении нескольких десятилетий. Изначально в проект был включен запас на установку нового главного гребного электродвигателя (ГЭД). Появление на серийных лодках низкооборотного гребного электрооборудования существенно улучшило как их акустическую скрытность, так и скоростные качества. Благодаря новому ГЭД "Варшавянки" и стали акустическими "чёрными дырами", - сказал Баранов.

Он также отметил, что энергетическую установку дальше совершенствовали за счёт более мощных дизель-генераторов. Эта замена потребовала небольшого увеличения длины лодок, но в результате сократилось время заряда аккумуляторных батарей, то есть опять же повысилась скрытность. Появились более емкие аккумуляторные батареи – увеличилась дальность плавания и время нахождения лодок в подводном положении. Затем внедрили цифровой гидроакустический комплекс, который усилил поисковый потенциал.

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Страны
Польша
Россия
Компании
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
877 Палтус
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