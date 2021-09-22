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ТАСС

Эксперт считает, что санкции против оружия из России лишь формализовали негласные решения

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Логотип концерна "Калашников"
Логотип концерна "Калашников".
Источник изображения: © Фото : АО Концерн "Калашников"

Первый вице-президент "Союза Российских оружейников имени М. Т. Калашникова" Алан Лушников отметил, что выпуск гражданского стрелкового оружия и укрепление позиции отечественных производителей на этом рынке позволяет предприятиям ОПК выполнять поставленные задачи

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Введение западных санкций против российского оружия лишь формализовало негласные решения, направленные на сдерживание его позиций на мировом рынке. Такое мнение высказал первый вице-президент "Союза Российских оружейников имени М. Т. Калашникова" Алан Лушников.

"Покупатели на мировых рынках сталкивались с трудностями при покупке российского оружия. Те санкции, которые ввели США недавно и на оружейную отрасль, и на патронную отрасль, это, в общем-то, просто формализация тех решений, которые применялись до этого негласно", - считает Лушников.

По его словам, выпуск гражданского стрелкового оружия и укрепление позиции отечественных производителей на этом рынке позволяет предприятиям ОПК выполнять поставленные задачи. "Поэтому в этой ситуации, когда государство от нас требует поддержать мобилизационные мощности, новые разработки и вообще задания по диверсификации производства, мы неизбежно должны обсуждать, как надо сбалансировать работу гражданских производителей оружия", - добавил Лушников.

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Страны
Россия
США
Персоны
Калашников Михаил
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