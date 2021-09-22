Генсек ООН надеется на улучшение отношений между Южной Кореей и КНДР

Гонконг. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Нью-Йорке обсудили мир на Корейском полуострове и нерешенные глобальные проблемы, сообщает администрация южнокорейского лидера.

Гутерреш отметил, что в этом году две Кореи отмечают 30-ю годовщину одновременного вступления в ООН, и выразил надежду, что это послужит возможностью для обеих сторон улучшить свои отношения.

Он пообещал тесное сотрудничество с правительством Южной Кореи в этом вопросе, добавили в администрации президента Республики Корея.