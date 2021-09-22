Самый мощный танк позднего СССР "Молот" мог стать Т-94 и получить ГТД

Источник изображения: Фото: ХКБМ

Разработанный в Харькове в конце 80-х годов танк "Молот" был на то время самым мощным в мире. Его вооружили мощнейшей 152-мм пушкой, на Западе в это время работали лишь над 140 -мм орудиями. Машину предполагалось напичкать сложнейшей электроникой, например, танковой информационно-управляющей системой.

Работавшие в танкостроении в это время специалисты рассказывают, что новая машина, которая, по некоторым данным, могла получить обозначение Т-94 (в этом названии продолжалась традиция давать детищам Завода имени Малышева цифровое обозначение с четверкой, например, Т- 64, Т-74, Т-84).

Источник изображения: Фото: ХКБМ

Также на одном из образцов вместо 1200-сильного двухтактного дизеля была установлена газовая турбина мощностью 1250 л.с., которую позже планировалась заменить ГТД уже в 1500 л.с. Его тогда успешно на Т-80 испытывали в Ленинграде. Однако распад страны не позволил воплотить в жизнь эти интересные планы.

Лев Романов