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ТАСС

ЦКБ "Рубин" 65 лет назад приступило к созданию первого стратегического ракетоносца

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Источник изображения: Пресс-служба ЦКБ "Рубин"

За годы работы конструкторского бюро по атомной тематике в состав отечественного ВМФ вошли 143 ракетоносца

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Двадцать первого сентября отмечается 65 лет со дня начала проектирования первого стратегического подводного ракетоносца проекта 658 Центральным конструкторским бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин". За эти годы в состав отечественного ВМФ вошли более 140 атомоходов, разработанных в ЦКБ.

Министерство судостроительной промышленности СССР 21 сентября 1956 года поручило ЦКБ приступить к созданию первого подводного стратегического ракетоносца и первой атомной подлодки с крылатыми ракетами. Эти проекты положили начало четырем поколениям "стратегов" и трем поколениям подлодок с крылатыми ракетами, спроектированных в "Рубине". За 65 лет работы конструкторского бюро по атомной тематике в состав отечественного ВМФ вошли 143 ракетоносца.

Облик первого советского стратегического ракетоносца проекта 658 определили будущий руководитель ЦКБ Игорь Спасский и Сергей Ковалев, создавший впоследствии три поколения атомоходов. Ракетный комплекс лодки разработало СКБ-385 (ныне "ГРЦ Макеева").

Проект был реализован в рекордные сроки - в 1960 году головной корабль вошел в состав ВМФ. Это был атомоход с надводным стартом ракет, который уже через три года был вооружен баллистическими ракетами с подводным стартом (проект 658М). Впервые в практике мирового кораблестроения часть субмарин получила противогидролокационное покрытие наружной обшивки корпуса, выполненное из специальной резины. Это новшество заметно затрудняло чужим гидроакустическим станциям слежение за советскими лодками.

Головной атомоход с крылатыми ракетами проекта 659 вступил в строй ВМФ в 1961 году. Создателем проекта, а также последующих двух поколений лодок с крылатыми ракетами, в том числе проекта 949 "Гранит", стал начальник ЦКБ Павел Пустынцев. Вместе с конструктором ракетной техники Владимиром Челомеем он обосновал и реализовал идею корабля-носителя, вооруженного ракетами с раскрытием крыла в полете. Эта концепция позволила значительно ускорить процесс запуска ракет и в несколько раз увеличить боекомплект лодки, не укрупняя ее водоизмещения.

Поколения "стратегов"

На северодвинском заводе "Севмаш" было построено восемь стратегических ракетоносцев проекта 658. Опыт, полученный при их проектировании, строительстве и эксплуатации, позволил создать второе поколение "стратегов" проекта 667, в том числе 34 ракетоносца проекта 667А.

По проекту 659 на заводе имени Ленинского Комсомола в Комсомольске-на-Амуре построили пять кораблей. Им на смену пришли подлодки проекта 675, на которых впервые в мире была реализована возможность залповой ракетной стрельбы с избирательным поражением целей.

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Страны
Россия
Продукция
Гранит
Компании
ГРЦ им. Макеева
Севмаш
ЦКБ МТ Рубин
Проекты
667
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