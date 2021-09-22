Арктические амбиции Парижа

Куда поплывет новый французский авианосец

Наличие у французских ВМС всего одного авианосца «Шарль де Голль» водоизмещением 42 тысячи тонн, похоже, стало поводом для пересмотра стратегии присутствия в Мировом океане. Париж хочет большего, ведь англичане опережают их в авианесущем флоте на целую единицу, имея два авианосца «Куин Элизабет» и «Принс оф Уэльс» с авиакрылом 40 летательных аппаратов. Но главная причина в другом.

Дважды два четыре

По сообщению Forbes, Франция заложила новый авианосец с атомной силовой установкой водоизмещением 75 тысяч тонн. Предполагается, что на борту будут размещены американские электромагнитные катапульты CATOBAR. Новый авианосец сможет принять на борт 32 истребителя, 3 вертолета и массу дронов.

Несмотря на членство в НАТО, французы в мощи своих ВМС явно конкурируют именно с британцами. Англичане используют в качестве палубной авиации истребители F-35B с вертикальным взлетом и посадкой, которые в дальности полета и боевой нагрузке уступают истребителям с обычным разбегом.

Эффективность британской модели флота с двумя авианосцами всегда вызывала сомнение в экспертных кругах. Но французы, заложив новый авианосец, который поступит на вооружение в 2038 году, выбирают английский путь. Во всяком случае в количественном отношении.

Удивительно, но французы и англичане имеют равное количество атомных субмарин с межконтинентальными баллистическими ракетами. Ровно по четыре единицы. В чем также угадывается явное копирование стратегий. И это очевидно, как дважды два.

“Являясь крупной морской державой, Франция, как государство-наблюдатель Арктического совета, имеет определенные виды на Крайний Север”

С начала эксплуатации подводных лодок типа «Вэнгард» решающим фактором для Англии была стоимость программы. Лондон сократил общее количество экипажей. Для первых двух «Вэнгардов» (ПЛАРБ Vanguard и Victorious) было определено по два экипажа на каждую лодку. Для двух других кораблей сформировали один экипаж. То есть всего у них пять экипажей.

Моряки попеременно выходят в море на четырех лодках, одна из которых в море, остальные в оперативной готовности в базе. Что это может означать? Только одно – любая эпидемия может выкосить весь подводный флот Великобритании стратегического назначения. Его не придется атаковать. Но в то же время нельзя недооценивать высказывания, к примеру, министра обороны Британии Бена Уоллеса об усилении подводного патрулирования Арктики. Чем и как они будут это делать – непонятно. Заметим, ПЛАРБ типа «Вэнгард» являются единственными носителями ядерного оружия Великобритании.

Эти лодки весьма дорогие в обслуживании. Перезагрузка ядерного реактора одной такой лодки стоит более 300 миллионов фунтов стерлингов. Наверное поэтому только одна лодка выпускается на патрулирование, все остальные ждут в базе, где могут быть уничтожены одним залпом.

Французы ведут себя лишь чуточку скромнее. Лодки типа «Триумфан», коих, как сказано выше, тоже четыре, имеют на борту баллистические ракеты М45 с дальностью всего 6000 километров.

На север вслед за Лондоном

После того как Англия активизировалась в северном направлении, Франция также устремилась в Арктику. Являясь крупной морской державой, она как государство-наблюдатель Арктического совета имеет определенные виды на приполярные области. И хотя в правительстве Франции, по сообщению газеты Le Point, Арктику окрестили «монополией Российской Федерации», в определенном смысле французы лукавят. Арктику так назвали потому, что российское военное командование может за 2–3 суток развернуть в любой точке за полярным кругом свои подразделения. Но французы при такой оценке все же не собираются оставаться в стороне от начавшейся арктической лихорадки.

Посол Франции по делам Арктики и Антарктики Оливье Пуавр д’Арвор (есть такая специальная должность) заявил на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что Франция верит в успешность Северного морского пути (СМП), в развитии которого примут участие и французские компании.

Фрегат типа «Фрем», Франция. Фото: seaforces.org

Фрегат типа «Фрем», Франция. Фото: seaforces.orgЗаявление официального представителя Франции по вопросу развития СМП никак не стыкуется с политикой бенефициара НАТО – Соединенных Штатов, пытающихся всеми правдами и неправдами воспрепятствовать развитию нашей национальной логистической артерии на Крайнем Севере. И хотя арктическое направление не принадлежит к числу традиционных приоритетов французской внешней политики, в последние годы Париж активизировался в этом регионе.

Предпосылки такой заинтересованности проистекают из накопленного Францией опыта на антарктическом направлении. Как известно, Франция претендует на целый сектор еще и Антарктики – Землю Адели, который Париж считает административным округом с особым статусом – Французскими Южными и Антарктическими территориями Французской Республики. Двукратное употребление принадлежности территорий не случайно.

Франция содержит в Антарктиде станцию Dumont d’Urville, названную в честь французского мореплавателя Жюля Дюмон-Дюрвиля, открывшего это побережье в 1840 году и нарекшего его в честь своей супруги Адели.

Несмотря на заключенный в 1959 году Договор об Антарктике, запрещающий выдвигать новые претензии и расширять старые, Франция де-факто закрепила за собой право на сектор Антарктики. Длина береговой линии Земли Адели – около 350 километров.

Этот политический успех и выгодный для Франции статус-кво утвердил Париж во мнении, что задачи территориальной экспансии можно решать невоенным способом. Но лишь при наличии крупных военно-морских сил.

В этой связи антарктический и арктический вектора политики Парижа пересекаются. Укрепление своего присутствия в Арктике для Франции – два взаимосвязанных полюса в контексте французской заморской политики.

Авианосец – не ледокол

В Арктике дело обстоит для Франции куда сложнее. Владений у Парижа там нет. Ледокольного флота тоже. Большинство членов Арктического совета не устраивает сценарии управления Арктикой, которые предлагаются внерегиональными игроками.

Любопытен интерес Парижа к базе «Атомфлота» России. Париж в 2018 году отправлял своего посла Сильви Берманн посмотреть на атомный ледокол «Ямал» и плавучий энергоблок ПЭБ «Академик Ломоносов». Французские журналисты не раз впечатлялись мощью российского ледокольного флота и писали о том, что 77 государственных и частных судов позволяют России обеспечить судоходство по всему Северному Ледовитому океану.

Да, ледоколы Франция строить не научилась, зато закладывает неплохие вертолетоносцы. Сорвавшаяся сделка с французскими «Мистралями» уже стала притчей во языцех, которая испортила франко-российские отношения и стала одной из причин программы закладки Россией собственных вертолетоносцев на керченском заводе «Залив».

Но время идет, и взаимные претензии нивелируются в плоскости практических интересов. У Франции есть нечто, что может обеспечить ей доступ не только к СМП, но и к открытым нефтегазовым месторождениям Арктики. Формы взаимодействия в регионе проистекают от наличия во Франции крупных ТНК. А значит, крупного капитала.

Арктическая лихорадка

Продвигать свою заинтересованность в арктических делах французы намерены и через экологическую тематику циркумполярного региона, ведь экологические проблемы, в особенности изменения климата, носят глобальный характер. Это подчеркивается в официальных документах и в заявлениях руководства Пятой республики: Франция имеет огромный опыт в решении экологических проблем и пользуется значительным авторитетом в этой области.

При этом нужно учитывать, что Париж добивается присутствия в Арктике не только посредством научных исследований, но и участием в учениях НАТО. То есть наращивание военного потенциала в Арктике также входит в планы Франции.

Очевидно, что Франция намерена получить в Арктическом совете более влиятельную позицию, чем статус государства-наблюдателя. Вот почему она в своей текущей политике настаивает на представлении Арктики как региона глобальных, а не национальных интересов и выступает за расширение формата сотрудничества с государствами, расположенными вне региона, в том числе Китая, Италии, Германии.

Когда Париж говорит о Китае, это особенно бесит Вашингтон. Когда речь идет о целесообразности развития СМП, это делает Францию договороспособным и в определенной мере предсказуемым партнером России.

Вряд ли у Парижа получится дипломатически обыграть членов АС, включая своих союзников – Канаду, США и скандинавские страны. Тем более что амбивалентность Парижа и его непоследовательность бросаются в глаза. Хотя в настоящее время Франция старается скоординировать свою политику в регионе с политикой ЕС, поскольку интересы Парижа и Брюсселя в Арктике во многом совпадают.

Словом, Франция действует весьма прагматично, не забывая усиливать собственные ВМС новыми фрегатами «Фремм», предназначенными для противовоздушной и противолодочной обороны.

Удивительно, что Франция продает эти фрегаты Марокко, которое имеет территориальный спор с другим членом Евросоюза и наблюдателем Арктического совета – Испанией, также пытающейся стать проводником интересов Евросоюза в АС.

Марокко в 2008 году заключило с Францией контракт стоимостью 676 миллионов евро и 30 января 2014 года корабль типа «Фремм» был передан марокканским ВМС. А в 2015 году Франция подписала контракт с Египетским флотом на поставку фрегата «Фремм» и других вооружений на сумму 5,2 миллиарда евро, включавшими поставку 24 истребителей «Рафаль». И хотя спустя несколько лет франко-египетские контакты были заморожены, все эти факты свидетельствуют о том, что Париж исходит из собственных экономических и политических интересов, когда дело касается прибыли. Что до Арктики, то она в этом смысле рассматривается Пятой республикой как потенциальный Клондайк.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга запаса

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (899) за 21 сентября 2021 года