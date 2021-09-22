«Цифра» изменит философию ОПК

Проблемы цифровизации российской промышленности обсудили на форуме «ИТОПК-2021»

В Москве завершил работу юбилейный десятый форум по цифровизации оборонно-промышленного комплекса России «ИТОПК-2021», в котором принимали участие сотрудники оборонных компаний страны, в том числе и делегация компании «Социум-технологии».

Цель мероприятия, проводимого при поддержке Военно-промышленной комиссии РФ, Минпромторга, Минцифры, ФСБ, ФСТЭК, Росстандарта, госкорпорций «Ростех», «Росатом» и «Роскосмос», – выработка системного подхода к процессу цифровой трансформации предприятий ОПК. И за это время форум по праву стал самым значимым и статусным событием в отрасли.

Свое выступление на открытии форума заместитель председателя ВПК России Олег Бочкарев посвятил текущим вопросам цифровизации предприятий российской «оборонки» и задачам на текущую перспективу.

На 11 секциях обсуждались проблемы цифровой трансформации инфраструктуры компаний ОПК, информационной безопасности, соблюдения законодательства в области перехода на «цифру», разработки стандартов для перехода к новой модели работы. Особое внимание спикеры на панельных дискуссиях уделяли вопросам и рискам подготовки кадров, использования при проектировании изделий цифровых двойников и проблемам развития искусственного интеллекта.

На панельной дискуссии по теме «Разработчики и заказчики» представители IT-компаний обсуждали вопросы взаимоотношений разработчиков и заказчиков, стоимости продуктов и услуг разработчиков и системных интеграторов, качества разработки отечественных программных продуктов. Весьма важной была дискуссия об инерции и тенденциозности IT-директоров в вопросах отказа от иностранных продуктов в пользу отечественных ПО. Проблемы замещения импортной продукции и меры государственной поддержки цифровизации оборонпрома России, применение суперкомпьютерного моделирования в процессе разработки высокотехнологичных промышленных изделий, создание вычислительных центров коллективного пользования для предприятий ОПК и другие вопросы рассматривались еще на одной панельной дискуссии.

Весьма насыщенным и эмоциональном было выступление директора департамента цифровой трансформации госкорпорации «Росатом», координатора процессов выработки Единой цифровой стратегии Росатома, а также формирования системы управления цифровой трансформацией атомной отрасли Марины Авиловой. В 2018 году в госкорпорации утвердили Единую цифровую стратегию. Документ этот живет и эволюционирует – как заметила Авилова, «каждый год мы обновляем стратегические цели и задачи». К 2024 году в корпорации намерены добиться создания устойчивой и безопасной конкурентной инфраструктуры, создания и внедрения сквозных технологий, использовать преимущественно отечественное программное обеспечение и решить другие задачи.

Директор департамента цифрового развития госкорпорации «Росатом» Константин Шадрин сообщил коллегам об особенностях перехода к «цифре». Корпоративная стратегия цифровой трансформации предусматривает серьезные изменения в работе подразделений компании и рассчитана до 2040 года.

На пленарном заседании директор по цифровой трансформации Ростеха Рачик Петросян рассказал о том, как проходит цифровизация у них. В минувшем году в госкорпорации сформировали единую систему органов управления цифровой трансформацией. В нее вошли: институт CDTO организаций Ростеха, некоммерческий центр компетенций «РТ-Цифровая трансформация», специализированная служба технического заказчика для реализации проектов цифровой трансформации.

Кроме того, в конце 2020 года в госкорпорации «Ростех» одобрена Стратегия цифровой трансформации – ключевой документ, определяющий направление развития госкомпании в области «цифры» и роль Ростеха в решении задач цифровой трансформации государственного управления и отраслей экономики страны. Сегодня предприятия, входящие в контур Ростеха, разрабатывают собственные стратегии цифровой трансформации внутренних процессов. Некоторые документы уже утверждены, и компании корпорации приступили к их реализации.

Иван Драгомиров

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (899) за 21 сентября 2021 года