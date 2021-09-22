Новый снабженец флота

«Всеволод Бобров» готовится к переходу в Севастополь

Новейшее судно тылового обеспечения Черноморского флота «Всеволод Бобров», на котором 21 августа был поднят Андреевский флаг, готовится к межфлотскому переходу из Кронштадта на Черноморский флот. Об этом сообщили побывавшие на подъеме Андреевского флага заместитель командующего ЧФ по вооружению капитан 1-го ранга Валерий Хорун и начальник управления вспомогательного флота ЧФ капитан 1 ранга Владимир Протасевич после возвращения в Севастополь.

Родившийся под счастливой звездой

В церемонии участвовали заместитель главкома ВМФ России по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов, представители руководства Объединенной судостроительной корпорации и проектанта, начальник ЦСКА полковник Артем Громов, вдова знаменитого спортсмена и тренера полковника Всеволода Боброва – Елена Боброва, олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой, многократные чемпионы мира и Европы в составе сборной СССР Станислав Петухов и Василий Первухин.

Всеволод Михайлович Бобров был выдающимся советским футболистом и хоккеистом, неоднократно становился лучшим бомбардиром в чемпионатах СССР, его по праву считают универсальным спортсменом. Таким же является и новое судно, названное его именем. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, участник летних 1952 года и зимних 1956 года Олимпийских игр Бобров везде выступал в роли капитана сборной. Судьба уготовила ему трудную и удивительную спортивную карьеру. По свидетельству олимпийского чемпиона в тяжелой атлетике Юрия Власова, в конце 1940-х годов Всеволод перенес инфаркт вследствие удара о борт в хоккейном матче, из-за чего до конца жизни испытывал сердечную недостаточность. Тем не менее продолжал успешно выступать и потом как тренер готовить победы наших сборных.

“Есть такое поверье: как вы корабль назовете, так он и поплывет. Моряки-черноморцы должны знать судьбу известного спортсмена и тренера, чье имя носит их судно”

Знаковым можно считать случай 7 января 1950 года, когда с Центрального аэродрома Москвы в Свердловск на военно-транспортном Ли-2, с самым опытным в ВВС СССР экипажем, на очередные календарные игры чемпионата СССР по хоккею с шайбой с командами Свердловска и Челябинска вылетела легендарная, курируемая Василием Сталиным хоккейная команда ВВС. При посадке в аэропорту Кольцова в условиях пурги и ограниченной видимости самолет врезался в землю. Погибли все 11 хоккеистов, играющий тренер, врач, массажист и 6 членов экипажа.

Бобров опоздал на этот самолет. По его словам, впервые не зазвонил заведенный на 4 утра исправный будильник и он проспал. Хотя вылет был задержан, команда полетела без Боброва и погибла. Сам Бобров, в ту пору еще в воинском звании капитана, поехал на поезде и остался жив. Ну чем не знак судьбы? Доехал до Куйбышева, когда по поезду объявили: «Капитан Бобров, зайдите в военную комендатуру». Там и узнал о трагедии. Судьбе было угодно, чтобы он остался жить и добивался новых побед, славя советский спорт.

С легендой советского спорта напрямую связана и знаменитая суперсерия 1972 года со сборной Канады. Тогда Всеволод Михайлович в статусе главного тренера привел команду СССР к победе, развеяв миф о непобедимости канадских хоккеистов.

«К чему я рассказываю об этих интересных деталях спортивной и офицерской карьеры полковника Всеволода Боброва? Есть такое поверье: как вы корабль назовете, так он и поплывет. Моряки-черноморцы должны знать судьбу известного спортсмена и тренера, чье имя носит их судно. И об этом говорили во время подъема Андреевского флага на «Всеволоде Боброве». Пусть же и судьба нового судна будет яркой и славной, как человека, чье имя оно носит», – сказал капитан 1-го ранга Валерий Хорун.

Готов к службе и на Балтике, и в Арктике

От имени главнокомандующего ВМФ корабелов Северной верфи с профессионально выполненной работой при строительстве и испытаниях морского судна тылового обеспечения «Всеволод Бобров» поздравил вице-адмирал Игорь Мухаметшин. Он передал участникам церемонии слова главкома ВМФ адмирала Николая Евменова о том, что «судно усилит потенциал вспомогательного флота Черноморского флота и сможет выполнять широкий круг задач по своему предназначению».

Генеральный директор Северной верфи Игорь Орлов, выступая на церемонии, отметил: «Судно подтвердило те функции, которых ждал от него флот. Имя корабля многое значит, и имя Всеволода Боброва очень символично. Быть способным решать много задач и всегда делать это достойно, гордо неся флаг, – таким был человек Всеволод Бобров. Уверен, что имя и действия корабля будут соответствовать друг другу!».

«Судно тылового обеспечения проекта 23120 предназначено для перевозки грузов, буксировки, гидрографических исследований, помощи кораблям, терпящим бедствие, – говорит начальник управления вспомогательного флота ЧФ капитан 1-го ранга Владимир Протасевич, – его корпус с ледовым классом ARC4 и рассчитан на преодоление льда толщиной более полуметра. Так что если понадобится, «Всеволод Бобров» может использоваться и на Балтике, и в Арктике. Он является вторым судном проекта 23120, построенным на Северной верфи для Черноморского флота. Головное судно – «Эльбрус» – вступило в отряд судов обеспечения службы вспомогательного флота объединенного стратегического командования Северного флота в 2018 году. Суда этого проекта многофункциональны и предназначены для транспортировки, погрузки, хранения и передачи сухих грузов на берег. Благодаря крановому оборудованию и системе динамического позиционирования снабженец может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море. Водоизмещение – 9500 тонн, длина корпуса – 95 метров, ширина – 22 метра, осадка – 9 метров. Максимальная скорость – 18 узлов, дальность плавания – 5000 миль, автономность – 60 суток».

«Экипаж судна возглавляет опытный капитан Олег Герман, – рассказывает капитан 1-го ранга Владимир Протасевич. – Олег Владимирович – выпускник Черноморского высшего военно-морского училища имени П. С. Нахимова 1979 года, капитан 2-го ранга запаса, имеет большой опыт службы в старейшем корабельном соединении ЧФ – бригаде ракетных катеров. Там он прошел путь от командира БЧ-2 ракетного катера до командира дивизиона ракетных катеров. После увольнения в запас прошел несколько должностей в 205-м отряде судов обеспечения, в частности старших помощников капитана на судне размагничивания СР-541, большом морском сухогрузном транспорте «Вологде», катере связи КСВ-1754. Так что офицер запаса вполне подготовленный судоводитель. С 2019 года он – капитан «Всеволода Боброва». Под стать ему и командный состав судна. Старшим помощником – Вячеслав Серов – выпускник Севастопольского военно-морского института имени П. С. Нахимова. Он исполнял должности третьего помощника капитана на военном транспорте «Генерал Рябиков», второго помощника на МБ-23, старшего помощника на килекторном судне КИЛ-25. Старший механик «Всеволода Боброва» – капитан 3-го ранга запаса Василий Курзаков, выпускник Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища. После службы на кораблях ЧФ по линии БЧ-5 трудился в 205-м отряде судов обеспечения, в частности на должности стармеха МБ-174. Вот такой он, командный триумвират «Всеволода Боброва».

В настоящее время идет доукомплектование экипажа, который готовится к сдаче курсовых задач. Идет подготовка судна к межфлотскому переходу. Скорее всего он начнется в конце ноября. Судно очень ждут на Черноморском флоте, оно не станет простаивать у причала, ибо многофункционально и потому будет востребовано в полной мере. Новый снабженец омолодит строй возрастных судов 205-го отряда, куда входят БМТ «Иван Бубнов», СМТ «Иман», ГС «Енисей», экологическое судно «Петр Градов», плавмастерские ПМ-138 и ПМ-56, и уверенно вольется в строй новых судов – это несколько рейдовых буксиров, ВТН-73, катер связи «Сапсан», два плавкрана, морской буксир «Сергей Балк» и малый морской танкер «Вице-адмирал Паромов», экипаж которого начал подготовку к первому дальнему средиземноморскому походу.

Владимир Пасякин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (899) за 21 сентября 2021 года