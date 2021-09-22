Обратная сторона гиперзвука

Инновационные разработки корпорации «Тактическое ракетное вооружение» на службе конверсии

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» хорошо известна у нас в стране и за рубежом как один из крупнейших производителей вооружения, в том числе гиперзвукового. Крупнейший в России холдинг разрабатывает и поставляет противокорабельные, противорадиолокационные, многоцелевые ракеты для оснащения авиационных, корабельных и береговых комплексов тактического назначения. Но еще в течение многих лет производит широкий спектр конверсионных товаров, носит почетное звание «Организация высокой социальной эффективности», является победителем ежегодного конкурса правительства РФ. Что это за конверсионные изделия, насколько они значимы в повседневной мирной жизни и как КТРВ удается совмещать, казалось бы, несовместимое?

Напомним, задачу перевода части оборонного производства на гражданские рельсы президент России Владимир Путин поставил еще несколько лет назад. К 2025 году 30 % продукции ОПК должны составлять товары гражданского (двойного) назначения.

На первый взгляд все просто и понятно. Надо перестроить производство так, чтобы с конвейера сходили, образно говоря, не пушки, а плазменные телевизоры. Но на самом деле с наскока эту задачу не выполнишь. Помимо финансовых вливаний надо решить массу логистических, маркетинговых, экономических, организационных задач. Причем успешный результат никто не гарантирует. Многое зависит не только от потенциала предприятия и творчества разработчиков, но и от конъюнктуры рынка, которая очень изменчива, а также от качества продукции, ее потребительских свойств.

Для запуска в серию даже зубной щетки надо выделить производственные площади, кадры (оторвав от выполнения ГОЗ), найти рынки сбыта. Но поставленную президентом задачу все же надо решать, чтобы гарантированно обеспечить предприятия работой даже после выполнения государственной программы вооружения и снижения объемов финансирования гособоронзаказа.

В КТРВ, повторим, этим занимаются последовательно уже много лет. Свидетельство тому – неплохие результаты 2020-го (ковидного!) года. Если общий объем выпуска продукции составил в целом 241 миллиард рублей, то из них около 27,5 миллиарда – чистая прибыль, немалая часть которой получена от реализации товаров гражданского или двойного назначения. Более того, без прибыли невозможно было бы дать старт гражданским ОКР.

Подводная разведка

На недавнем совете Корпорации, который проходил на базе АО «Пермский завод «Машиностроитель», один из вопросов был посвящен, в частности, гражданским проектам. Как бы ни было тяжело военному предприятию переходить на гражданские рельсы, по мнению генерального директора КТРВ Бориса Обносова, лед тронулся. Руководителям компаний надо понимать, что если их производственные мощности заняты под оборонную продукцию, то другие нигде со стороны не возьмешь. Придется при падении ГОЗ оперативно их перестраивать, что лучше делать загодя.

“Углерод-углеродные композиционные материалы идеально подходят при изготовлении имплантатов и операциях на черепе, особенно при военных травмах”

К тому же сегодня конкуренция по выпуску, например, традиционной бытовой техники очень высока. С тем же Samsung так просто не удастся конкурировать. Или с Китаем, где огромный внутренний рынок потребления таких товаров.

И тут остро встает вопрос серийности выпускаемой гражданской продукции, а значит, ее окупаемости. Без серийности ни один товар не будет самоокупаемым и выгодным для производителя, даже если он замечательных потребительских качеств. В КТРВ уже есть гражданские товары, которые заняли свою нишу на рынке. Но есть и ряд очень интересных проектов, которые сегодня перешли в стадию реализации.

Взять, например, АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», входящее в состав Корпорации. Это ведущая организация в создании морского подводного оружия и подводно-технических средств специального назначения. Заместитель главного конструктора Михаил Кеттуев рассказал «ВПК», что удалось разработать в последнее время для гражданского сектора экономики.

Так, при выполнении надводных и подводных работ в стране существует проблема с буксировкой водолазов. В «Гидроприборе» учли это и создали индивидуальный буксировщик пловца (ИБП) «Коралл», который предназначен для транспортировки легководолаза к месту проведения работ. Он оснащен планкой Picatinny rail, что дает возможность присоединить к нему навесное оборудование (фонарь, подводный компас и др.).

Модульное исполнение аппарата позволяет легко изменять его комплектацию в соответствии с требованиями заказчика, открывает широчайший простор для пользовательских модификаций. А эргономичное исполнение органов управления – работать с ними одной рукой.

Я лично осмотрел буксировщик и, скажу откровенно, самому захотелось опробовать его под водой, ощутить тягу движителя. Изделие сугубо мирное и на него большой спрос. По словам Кеттуева, такой носитель способен работать под водой в течение восьми часов непрерывно. После чего его достаточно подзарядить от розетки 220 В.

АНГАПП

«Коралл» может отбуксировать пловца-водолаза на расстояние до 22 км. Такие изделия востребованы при проведении подводных работ, осмотре гидротехнических сооружений, к примеру Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, а также любителями дайвинга, туристами… Плавучесть аппарата равна нулю, поэтому в воде его вес практически не ощущается. И на сегодняшний день он готов к производству.

Следующее устройство – автономный носитель гидрофизической аппаратуры переменной плавучести (АНГАПП). Применяется в системах освещения обстановки и разведки подводной среды как носитель различной аппаратуры. Может быть использован при установке различных подводных объектов, автономно работать под водой до 90 суток на глубинах до 300 метров. Обладает малошумностью ввиду отсутствия механических движителей, имеет систему позиционирования ГЛОНАСС. Удивительно, но у него, повторим, практически нет курсового движителя, а перемещается он под водой за счет изменения плавучести и соответствующей компьютерной программы.

ИБП «Коралл»

Еще одно изделие этого же предприятия – гидроакустическая станция обнаружения малоразмерных подводных объектов «Маяк-2014». Обеспечивает автоматическое обнаружение и сопровождение подводных пловцов и объектов в сложных гидротехнических условиях, создание протяженных зон контроля и охраны акваторий, определение координат. Устанавливается на глубинах до 50 метров. Одна станция может контролировать береговую линию протяженностью до 600 м с сектором обзора от 90° до 360°.

Другое изделие – это уже целый комплекс технических средств охраны морских и береговых объектов «Форт», который осуществляет постоянный мониторинг надводной и подводной части акватории. Он представляет собой цепь соединенных между собой радиолокационных станций и может контролировать до 10 км береговой линии.

Все операции в названных аппаратах осуществляются в автоматическом режиме. Идеальное оборудование для охраны, скажем, такого объекта, как Крымский мост.

Как работает плазма

Немало разработок гражданского назначения и у АО «НИИ морской теплотехники» (г. Ломоносов, входит в состав КТРВ). Это ведущая российская организация в разработке и производстве тепловых (парогазовых) торпед и их энергосиловых установок. Главный конструктор Алексей Гришин рассказал, что в рамках диверсификации производства предприятие разработало автоматизированные малогабаритные котельные установки «АМКУ-МТ», предназначенные для теплоснабжения жилых и производственных зданий. Они компактны, сделаны из нержавеющей стали, обладают замкнутым контуром и высокой тепловой эффективностью с КПД 93%.

Котельная имеет замкнутый пароводяной контур, включающий собственный бойлер. Среди преимуществ – высокая коррозионная стойкость, он не боится образования накипи, полная автоматизация, высокая готовность к эксплуатации и минимальные сроки работ по монтажу. Обладает малой тепловой инерционностью.

Индукционный перегреватель пара «ИПП-200-СмАЗ»

Индукционный перегреватель пара «ИПП-200-СмАЗ»Работают эти отопительные системы на газе в автоматическом режиме и имеют даже «черный ящик», как в самолете – для фиксации неисправностей, и поставляются заказчику уже в собранном виде. Могут отопить небольшой микрорайон, поселок в северных районах страны. РЖД, например, может их использовать для отопления своих станций в Сибири. Установки показали свою высочайшую надежность, некоторые работают у потребителей в Москве и Санкт-Петербурге почти два десятилетия практически без сбоев. Но сейчас в рамках модернизации меняется их элементная база, усовершенствованы многие компоненты. Серийное производство планируется на начало 2023 года.

Заместитель генерального директора по развитию АО «Смоленский авиационный завод» (входит в состав КТРВ) Владимир Шипилов в свою очередь рассказал, что на предприятии также разработан и создан ряд товаров гражданского назначения. Например, индукционный перегреватель пара «ИПП-200СмАЗ» и «Параплазменное горелочное устройство с внутрицикловой газификацией топлива». По его словам рынок от военного ОПК ждет не просто нечто новое, а инновационные продукты, которые должны обладать целым рядом преимуществ. Именно такой подход позволит им выйти на гражданский теплоэнергетический рынок, прочно занять свою нишу.

«ИПП-200СмАЗ», например, способен из подготовленной для котлоагрегатов воды за считаные минуты вырабатывать водяной пар температурой до 600 градусов. Специалисты знают, насколько сложно достичь таких значений. Для этого и создано инновационное индукционное устройство, которое выдает 60–70 кг перегретого пара в час. Работает оно за счет преобразования электрической энергии в тепловую. Востребованность ожидается в пищевой и нефтегазовой промышленности, медицине, ЖКХ, автохозяйствах и т. д. На сегодня пароперегреватель уже готов к серийному производству.

Параплазменное горелочное устройство – инновационный продукт АО «СмАЗ» и Донского государственного технического университета. Научно-техническая новизна – в использовании в жидко-топливной горелке генератора ионизированного пара и генератора плазмы, ранее в конструкциях этого вида горелок не применявшихся. Позволяет радикально повышать эффективность химических и теплоэнергетических процессов горения, значительно сокращает затраты на выработку тепловой энергии, может использовать низкосортные виды топлива, не нанося вреда окружающей среде. Предполагается, что инновационная горелка идеально подойдет для термической переработки и утилизации бытовых и промышленных отходов.

В КТРВ есть и такие производства, где разрабатываются изделия для изготовления искусственных алмазов, электросварочные аппараты, подстанции. А Концерн «Гранит-Электрон», например, в составе Корпорации, серьезно занимается созданием приборов по оценке ледовой обстановки, в частности, для Северного морского пути, который играет все большую роль в освоении Арктики. В КТРВ за это направление отвечает конкретный человек – глава Концерна Игорь Пономарев.

Можно назвать также многофункциональное очень удобное в пользовании бортовое оборудование для гражданских самолетов, изготовление инструментов и оснастки для станков с ЧПУ. Этим пытались заниматься многие. Но, как рассказал Борис Обносов, не все добились результатов. В КТРВ для этого создали целый корпоративный центр, в частности, на основе предприятия «Стрела» в Оренбурге.

– Наши изделия по качеству теперь не уступают западным аналогам, а по цене дешевле, – говорит Борис Викторович. – Причем мы даем заказчикам возможность сначала опробовать этот инструмент в технологических процессах. Директора предприятий видят, что он вполне приемлем, объемы продаж такого инструмента сегодня серьезно выросли.

Эндопротезы из углерода

Челюстной эндопротез

Челюстной эндопротезВозможно, еще более сложный товар – медицинское оборудование. Например, различные центрифуги (разработка Самарского завода «Салют», входящего в состав КТРВ). Они уже сертифицированы и позволят облегчить лечение ряда заболеваний конечностей человека, восстановить артериальное давление.

А в изготовлении уникальных эндопротезов на пермском предприятии Корпорации – «Уральском НИИ композиционных материалов» – накоплен уже немалый опыт. Первые эксперименты по их созданию начались здесь еще 15-17 лет назад. Время показало, что продукция УНИИКМ более удобна и долговечна, нежели протезы из титана. В частности, тазобедренные суставы, заменители костей черепа, грудной клетки. Все они делаются из углерод-углеродных композиционных материалов, которые обладают целым рядом преимуществ. Легко вживляются в тело человека, устанавливаются на всю жизнь и в отличие от титановых протезов бессрочны в использовании.

– Наше направление – это углерод-углеродные композиционные материалы, которые были синтезированы в последние 20 лет совсем для других целей, – рассказывает заместитель генерального директора УНИИКМ Юрий Уткин. – Но оказалось, что они применимы и в медицине. Идеально подходят при изготовлении имплантатов и операциях на черепе, особенно при военных травмах. В Перми, например, девушка, которой был поставлен имплантат, живет полноценной жизнью уже более 20 лет.

Замена участков пораженных позвонков тоже производится из продукции АО «Уральского НИИ композиционных материалов». А новые образцы, которые были представлены недавно на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», находятся уже на государственной регистрации. Планируемое время ее завершения – март 2022 года. Например, ножка тазобедренного сустава должна быть зарегистрирована в октябре 2022 года.

Конкурентные преимущества:

полностью биосовместимый материал

неотторгаемый

прорастаемый.

Обладает теми же свойствами, что и человеческая кость. Материал показан также при челюстно-лицевой хирургии, протезировании, изготовлении различных крепежных материалов в травматологии. Есть множество хороших примеров с пациентами, которые воспользовались этим продуктом. Аналогов таким материалам нет.

Такси будущего

Но в Корпорации не останавливаются на достигнутом и думают даже над такими футуристическими проектами, как, например, аэротакси, которое будет доставлять пассажиров по воздуху. Интересно, что такой проект находится уже на серьезной стадии проработки.

– Этот ОКР курирует Минпромторг России. Работа ведется достаточно интенсивно совместно с нашим КБ, – делится «секретами» генеральный директор КТРВ Борис Обносов. – Сроки окончания не буду называть, чтобы, как говорится, не сглазить, но думаю, это уже ближайшая перспектива.

Нет никакого сомнения, что за конструкторами и инженерами КТРВ дело, как говорится, не станет. Проблема в другом. Она не техническая, а законодательная и должна решаться на самом высоком уровне. Поскольку связана с безопасностью полетов, созданием соответствующей инфраструктуры. И очень хорошо, что этот вопрос поднят, обсуждается. Если же им не заниматься, то крупные города Российской Федерации в будущем могут просто задохнуться от пробок.

Как видим, задача расширения гражданского сектора в ОПК очевидна, хотя, повторим, на рынках сбыта нас нигде никто не ждет. Более того, многие из них заполнены западной продукцией. Например, те же протезы производства Германии. И хотя освоение гражданской продукции дается с кровью и болью, иного просто не дано. Поэтому почти на каждом Совете директоров в КТРВ поднимаются подобные вопросы. Подбираются дизайнеры, специалисты по материалам, маркетологи… Все это давалось бы гораздо труднее без развитой социальной политики на предприятии. Это и обеспечение жильем сотрудников по льготным ценам, и премирование, и строительство социальных объектов, спортивных сооружений, проведение туристических слетов, организация спортивных мероприятий, что сплачивает коллектив.

– Все, что было хорошего в Советском Союзе, мы стараемся не забывать, смотрим, насколько это применимо сегодня. Даже Доски почета не убираем, поскольку не везде материальные стимулы стоят на первом месте, хотя высокая заработная плата, безусловно, – в основе всего, – подчеркивает Борис Викторович.

И этот опыт деятельности корпорации тоже заслуживает внимания, обобщения.

КТРВ – флагман российского ОПК, безусловный лидер в производстве гиперзвуковых и обычных вооружений. Но еще – первопроходец в разработке и поставках на рынок инновационных товаров сугубо мирного назначения. Такой универсализм был бы невозможен без адаптации военных технологий к нуждам мирного времени. Закономерно, что главный приз форума «Армия-2021» (за существенный вклад в строительство и развитие Вооруженных Сил Российской Федерации) достался Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». А ее генеральный директор получил из рук начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова кубок, выполненный в виде руки, держащей земной шар с красным кристаллом внутри.

Закономерно потому, что производство военной и гражданской продукции – это две стороны одной медали, прочного оборонного щита Российской Федерации.

Характеристики ИБП «Коралл»

Масса (кг) – 35

Длина (мм) – 1000

Ширина (мм) – 285

Высота (мм) – 350

Рабочая глубина использования (м) – 40

Скорость хода регулируемая (уз) – от 0,5 до 3,1

Дальность хода (миль) – 12

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (899) за 21 сентября 2021 года