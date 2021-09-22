Шагреневая кирза

Молдавская армия развивается в сторону полного исчезновения

Подобно республикам Закавказья и Таджикистану Молдавия начала свое независимое существование сразу в состоянии войны. Из-за нее она, как, например, Грузия, сразу лишилась части своей и так не слишком большой территории. Что наложило очень сильный отпечаток на все ее дальнейшее существование.

«Унири» впрок не пошло

Если кавказские республики и Таджикистан воевали «внутри себя» и между собой, то в Молдавии внутренняя война почти сразу переросла если не в прямую войну, то в жесткую конфронтацию с Россией. Это существенно затруднило строительство вооруженных сил Молдавии («Вынужденные непротивленцы»). При этом ни на одну бывшую советскую республику не претендовало так открыто другое государство, как Румыния на Молдавию. Именно возможность «унири», то есть присоединения всей Молдавии к Румынии, стала причиной войны в Приднестровье.

На территории Молдавии (и частично на Украине) дислоцировались части и соединения 14-й армии Одесского военного округа Советской армии. Как и другие республики бывшего СССР, Молдавия претендовала на все имущество этой армии, но не была способна это сделать.

За 1991–1992 годы удалось вывести в Россию примерно 450 единиц бронетехники и 60 артсистем. Молдавии все же удалось захватить некоторые военные объекты, находившиеся на ее территории. Это были воздушно-десантный полк, 5381-я база хранения техники (бывшая 86-я мотострелковая дивизия), 4-й и 803-й артиллерийские полки, 275-я зенитно-ракетная бригада, 86-й истребительный авиаполк Черноморского флота. От этих частей и соединений было получено более 200 БМД, БТР и МТЛБ (включая различные вспомогательные машины на их базе), 71 буксируемое орудие, 29 РСЗО «Ураган», по 27 самоходных ПТРК «Конкурс» и «Штурм-С», не менее 72 ПТРК «Фагот», 47 ПТО МТ-12, 32 зенитных орудия С-60, 3 дивизиона ЗРК С-75, 4 дивизиона ЗРК С-125, 2 дивизиона ЗРС С-200, 34 истребителя МиГ-29 (из них 3 УБ), а также некоторое количество транспортных и учебных самолетов и вертолетов. Кроме того, не менее 15 БТР-80 было получено из ВВ МВД СССР.

“К настоящему моменту из всех армий постсоветского пространства (включая ВС Абхазии и ВС Южной Осетии) молдавские ВС, видимо, являются слабейшими, причем без малейших шансов на изменение ситуации к лучшему”

При этом 59-я мотострелковая дивизия, составлявшая основу 14-й армии, дислоцировалась в Приднестровье (восточная часть Молдавии). Подавляющее большинство жителей этого региона категорически не хотело объединения с Румынией, на которое в тот момент ориентировался Кишинев. Это и привело к гражданской войне в республике. Разумеется, большая часть военнослужащих 59-й мсд поддерживала приднестровцев. Армия самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики получила из наличия дивизии (путем либо формальных захватов, либо официальной передачи) 19 танков Т-64Б/БВ, 2 БРДМ-2, 5 БМП, до 43 БТР-70 и 1 БТР-60, 8 орудий Д-44, 1 гаубицу Д-30, 6 минометов 2С12 и 17 БМ-37, 3 ПТО МТ-12, до 13 ЗСУ «Шилка» и ЗУ-23-2, 10 зенитных орудий КС-19.

В апреле 1992 года 14-я армия (фактически – только 59-я мсд) была официально принята под юрисдикцию РФ и уже в этом качестве оказывала прямую огневую поддержку армии ПМР. Именно эта поддержка привела к подписанию в июле 1992 года мирного соглашения, зафиксировавшего раздел республики и превращение ПМР в де-факто независимое государство. Поддержку Кишиневу оказывал, разумеется, Бухарест. Из состава ВС Румынии Кишинев получил 161 БТР ТАВ-71 (копия советского БТР-60ПБ), 18 122-мм орудий М-30 и 30 минометов, значительное количество стрелкового оружия и боеприпасов.

В ходе боевых действий армия ПМР потеряла как минимум 2 Т-64 (от огня молдавских МТ-12), 3 БРДМ-2, 1 БМП-1, 1 ЗУ-23 на КамАЗе, но захватила, как минимум, 1 БРДМ-2, 4 БТР-80, 2 МТЛБ, 2 самоходных ПТРК «Конкурс», 4 МТ-12, 2 ЗУ-23-2 и до 20 С-60. Кроме того, молдавская сторона потеряла 1-2 БРДМ-2, 1-2 БТР-80, 4 ЗУ-23-2 (в том числе одну на шасси МТЛБ, остальные на грузовиках) и, возможно, еще 2 МТЛБ.

Огнем ЗРК «Оса» 59-й мсд был сбит или поврежден один молдавский МиГ-29. Есть сведения о том, что из ПЗРК были сбиты румынские Ан-24, доставлявшие оружие молдаванам, и Ми-8 с группой румынского спецназа. Кроме того, «испарились в пространстве» 18 гаубиц Д-30, которые вроде бы Молдавия получила из наличия парашютно-десантного полка. Никто не видел этих орудий ни в молдавской армии, ни у приднестровцев, в качестве трофеев. Либо они были уничтожены артиллерией 59-й мсд, либо по-тихому кому-то проданы Молдавией, либо просто обменены у Румынии на вышеупомянутые М-30 (в аналогичном количестве).

Особенности военного нестроительства

После войны 14-я армия получила официальный статус Группы российских войск, но оказалась в полной географической изоляции. Приднестровье не имеет выхода к морю, на западе граничит со стремящейся вернуть его в свой состав Молдавией, на востоке – с недружественной, а с 2014 года открыто враждебной Украиной. При этом в 2002–2003 годах в рамках ДОВСЕ было уничтожено прямо на месте дислокации 108 Т-64, 10 БМП-1, 15 БТР-60, 66 БТР-70, 2 Д-30, 16 2С12, 14 БМ-21, то есть большая часть техники 59-й мсд.

Имевшиеся боевые вертолеты Ми-24 еще в 90-е были переправлены в Россию. После всего этого российские войска остались с весьма ограниченным количеством техники. Неоткуда получать новую технику и армии ПМР, она остается с тем, что имела по итогам войны. Правда, в самой непризнанной республике развернуто производство весьма оригинальных 48-ствольных РСЗО на основе БМ-21 «Град», но не очень ясно, сколько их выпущено. Российская группировка и армия ПМР в значительной степени интегрированы друг с другом, но в стратегическом плане их положение является весьма невеселым.

Перспективы их молдавских оппонентов ничем не лучше. После окончания войны страна занялась распродажей наиболее ценной техники своих ВС – авиационной (для которой не было ни летчиков, ни запчастей) и РСЗО «Ураган». Покупателем двух десятков транспортных самолетов стала Ангола, 3 «Урагана» и несколько ПТРК приобрела Гвинея. Один МиГ-29 и, видимо, все 18 ПУ ЗРК С-75 были переданы Румынии.

Во время гражданской войны в Йемене 1994 года повстанцы-южане приобрели у Молдавии 2-4 МиГ-29 и 7 «Ураганов». Затем купить оставшиеся молдавские МиГ-29 решил Иран, что крайне встревожило Вашингтон. В 1997 году США приобрели у Молдавии 21 МиГ-29, а также 507 ракет «воздух-воздух» для них (344 Р-60, 112 Р-73, 51 Р-27). При этом всего два-три из этих истребителей использовались для испытаний, остальные разошлись по музеям и частным коллекциям. Самолеты американцам были не нужны, их купили только для того, чтобы они не достались Тегерану.

В 2011 году случился скандал по поводу нелегальной продажи партии молдавской техники (23 «Урагана», все 27 ПТРК «Штурм-С») то ли на Украину, то ли через Украину в Армению, то ли частично на Украину, частично в Армению. На самом деле 23 «Ураганов» к тому времени у молдавской армии уже просто не было. По-видимому, было продано 11 таких РСЗО, причем поступили они не в ВС Армении, а в армию Нагорного Карабаха. «Штурмов-С» скорее всего ушла из Молдавии 21 единица, на Украину или в Армению (или тоже в НКР) – до сих пор неясно. Впрочем, в ходе прошлогодней войны в Карабахе «Ураганы» с армянской стороны замечены не были.

Никаких закупок оружия и техники за рубежом Кишинев с середины 90-х официально не совершал. Возможно, впрочем, что в 2015–2016 годах из наличия румынской армии было получено от 12 до 16 БМП (или гусеничных БТР) MLVM. Эти машины представляют собой слегка измененный МТЛБ с башней от советского БТР. Разумеется, это нисколько не повышает реальный потенциал молдавской армии, который очень быстро стремится к нулю. К настоящему моменту из всех армий постсоветского пространства (включая ВС Абхазии и ВС Южной Осетии) молдавские ВС, видимо, являются слабейшими, причем без малейших шансов на изменение ситуации к лучшему.

Особенности военного строительства в Молдавии, а по сути его фактическое отсутствие объясняется, очевидно, тем, что само существование страны находится под большим вопросом. Кроме того, катастрофическим является ее экономическое положение. Наконец, неясно, с кем Молдавия может воевать. Единственным мыслимым потенциальным ее противником является Приднестровье, но в войну за него, если таковая случится, заведомо будут втянуты Румыния и Украина на стороне Молдавии, Россия на стороне Приднестровья («Коалиция за упокой»). Ни с кем из них Молдавия по своему военному потенциалу сравняться в любом случае не сможет. Поэтому в обозримом будущем ее армия будет и дальше постепенно исчезать. А затем может исчезнуть и сама страна.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (899) за 21 сентября 2021 года