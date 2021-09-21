Ракета с Балтики поразила цель в Беломорье

Малый ракетный корабль Балтийского флота провел учения в Белом море.

В рамках учений МРК «Советск» совершил переход из Балтийска в Беломорье. Маршрут был проложен через Балтийское море, Финский залив, Неву, Ладожское озеро, Беломоро-Балтийский канал.

Затем экипаж осуществил выход в морские полигоны Северного флота, где выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели. Цель находилась на расстоянии свыше тысячи километров от МРК – на полигоне «Чижа». По результатам, полученным с помощью средств объективного контроля, ракета успешно поразила мишень.

После этого «Советск» совершил обратный переход, пройдя в общей сложности более 4 тысяч морских миль.

В настоящее время корабль находится уже в пункте постоянного базирования и приступил к выполнению плановых мероприятий боевой подготовки Балтийского флота, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)