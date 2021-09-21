Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»

При поддержке Минпромторга ВЭБ.РФ​ нанял специалистов с UMC, тайваньского производителя полупроводников, через свое дочернее предприятие «НМ-Тех». Специалисты нужны для запуска нового производства, которое ВЭБ.РФ​ планирует организовать на базе обанкроченного завода «Ангстрем-Т».

ВЭБ.РФ через свою «дочку» «НМ-Тех» при поддержке Минпромторга нанял несколько десятков специалистов с UMC, тайваньского производителя полупроводников, третьего в мире по объему производства с долей рынка 8,5%. Специалистам предложили конкурентную зарплату и переезд вместе с семьями в Россию. Запуск нового производства планируется на базе завода «Ангстрем-Т», который был выкуплен «НМ-Тех» в июне 2021 г. за 8,4 млрд руб, — сообщает «Коммерсант».​

Еще летом 2021 г. начался ввоз иностранных сотрудников, а сейчас с тайваньскими специалистами заключают долгосрочные контракты: на пять или десять лет. Зарубежные кадры необходимы не только для запуска нового производства, но и для трансфера технологий, последующего обучения молодых российских специалистов. Предположительно завод будет выпускать микросхемы с топологией 130–90 нм​ на производственной линии, запущенной «Ангстрем-Т» на оборудовании американской компании AMD.

Найм зарубежных специалистов обсуждался еще в 2020 г. на межведомственных совещаниях у вице-премьера Дмитрия Чернышенко. «Предлагалось предоставить льготную ипотеку на жилье, конкурентную зарплату, полный соцпакет, а также организовать перевоз их семей в Россию», — сообщает источник «Коммерсанта».

В марте того же года Михаил Мишустин, председатель правительства России, заявил, что на развитие электронной промышленности до 2024 г. страна потратит 266 млрд руб.

Минпромторг подсчитал, что для развития российских микроэлектронных предприятий необходимо выпускать как минимум 10 тыс. кадров ежегодно — вплоть до 2030 г. Но, сегодня российские вузы выпускают примерно в семь раз меньше: только 1,2–1,5 тыс. специалистов. За них ведется конкуренция как между отечественными компаниями, так и на международном рынке. Зарплата ведущего специалиста в этой области может достигать $20 тыс. в месяц.

Высокотехнологичные отрасли сегодня испытывают острый дефицит кадров, особенно это касается микроэлектроники. Не хватает разработчиков, программистов, тестировщиков и инженеров. Спрос превышает предложение примерно в три-четыре раза, об этом сообщает директор по развитию бизнеса «Байкал Электроникс» Виталий Богданов. Он считает, что для успешного трансфера технологий сегодня необходимо привлечение зарубежных специалистов.

«НМ-Тех» – современная российская научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве микроэлектронных компонентов. ООО «НМ-Тех» на 100% принадлежит ВЭБ.РФ, государственному инвестиционному банку, и его уставный капитал составляет более 54 млрд руб. Сейчас на hh.ru размещены вакансии «НМ-Тех»: ведущий специалист по закупкам, специалист по подбору персонала, инженер по обслуживанию оборудования, начальник отдела поддержки заказчиков. На конец 2020 г. в совет директоров «НМ-Теха» входили вице-премьер Юрий Борисов и заместитель главы Минпромторга Василий Шпак.

В июне 2021 г. «НМ-Тех» выкупила имущество завода «Ангстрем-Т», который обанкротила ВЭБ.РФ. «НМ-Тех»​ занялась поиском новых специалистов и высказала намерение возобновить работу завода до конца 2021 г.​