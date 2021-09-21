Технологии для истребителя шестого поколения проверят на лайнере.

Итальянский концерн Leonardo и британская компания 2Excel переделают лайнер Boeing 757-200 в летающую лабораторию, чтобы протестировать технологии для истребителя шестого поколения Tempest. Как сообщает Flightglobal, на модификацию уйдет от года до трех.

Великобритания запустила проект по разработке истребителя шестого поколения Tempest в 2018 году, а спустя год к нему присоединилась Швеция. Перспективный самолет будет выполнен высокопланом по схеме «бесхвостка» с двумя отклоненными в стороны килями. Он получит два двигателя и воздухозаборники, расположенные по сторонам фюзеляжа под крылом.

Tempest будет опционально пилотируемым и сможет выполнять полеты под управлением летчика или в полностью автономном режиме. Он получит виртуальный кокпит, предполагающий практически полный отказ от приборов в привычном их виде. Данные с датчиков, камер, радара и систем управления вооружением будут выводиться в дополненной реальности.

Бортовые системы Tempest сначала пройдут проверку на пассажирском самолете — Boeing 757 1995 года постройки. Об этом говорили еще два года назад, но до сих пор Leonardo и 2Excel оценивали, подойдет ли коммерческий лайнер для конвертации в летающую лабораторию, и создавали цифровые модели возможных модификаций самолета.

Leonardo и 2Excel в сентябре объявили, что переходят к подготовительным работам по переделке Boeing 757-200 в летающую лабораторию, которая получила название Excalibur в честь меча легендарного короля Артура. На модификацию уйдет от 12 до 36 месяцев. После этого на самолет установят около десяти станций управления, и, возможно, образец кокпита, чтобы проверить, как пилот будет видеть информацию с сенсоров.

Компании планируют использовать Excalibur не только для тестирования систем Tempest. Он сможет участвовать и в других испытаниях, например, в качестве центра управления беспилотными платформами.

Британские военные планируют, что перспективный истребитель шестого поколения будет управлять беспилотным ведомым. Ранее мы писали, что летные испытания последнего должны начаться до конца 2023 года.

Василиса Чернявцева