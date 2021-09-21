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Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок

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Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок.
Источник изображения: Raytheon

Министерство обороны Великобритании заключило три контракта на разработку демонстраторов лазерного и радиочастотного оружия. Одну из перспективных установок испытают на борту фрегата типа 23, а другую установят на бронемашину Wolfhound.

Разработкой боевого лазера сегодня занимается целый ряд стран, в том числе США, Китай и Франция. Его основным преимуществом считается практически неограниченный боезапас: излучающая установка стреляет, пока не перестает получать энергию от источника питания. Поэтому военные полагают, что поражать с помощью лазеров различные объекты будет дешевле и эффективнее.

Министерство обороны Великобритании в сентябре заключило три контракта на разработку демонстраторов оружия направленной передачи энергии. Всех их планируется начать испытывать в 2023 году, а завершить — в 2025.

Два контракта получила компания Thales UK. Она создаст лазерную установку, которую испытают борьбой с беспилотниками на борту фрегата типа 23, а также демонстратор радиочастотной системы. Последний предназначен для слежения за воздушными, наземными и морскими целями. Его установят на грузовик MAN SV. Третий контракт получила Raytheon UK. Компания должна разработать демонстратор лазера для бронемашины Wolfhound.

Лазерное оружие нуждается в относительно больших токах, которые обычные дизель-генераторы или вспомогательные энергетические установки не всегда могут обеспечить. Ранее мы писали про Rolls-Royce, которая создала гибридную установку для боевых лазеров мощностью до 100 киловатт. Она может одновременно обеспечивать лазер энергией и его охлаждать.

Василиса Чернявцева

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Страны
Великобритания
Китай
Франция
Продукция
Stryker
Компании
MAN
Raytheon
Rolls-Royce
Thales
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
21.09.2021 09:38
К борьбе с "гиперзвуком" готовятся.
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