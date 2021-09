Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта

Электрический самолёт Spirit of Innovation.

Электрический самолёт Spirit of Innovation («Дух инноваций», — с англ.) взлетел с аэродрома Министерства обороны Великобритании, провёл в воздухе порядка 15 минут и успешно приземлился. В компании заявили, что полёт ознаменовал «начало фазы интенсивных лётных испытаний». Они будут включать сбор данных о его электрической мощности и двигательной установке.

Мощность электромотора Spirit of Innovation составляет 400 кВт или примерно 544 лошадиные силы. Самолёт способен развивать скорость 482 км/ч. Энергоэффективность трёхлопастного винта составляет 90%, частота его вращения — 2400 оборотов в минуту. Модель получила одну из самых энергоёмких в авиации аккумуляторных батарей, состоящих из 6000 ячеек.

В Rolls-Royce утверждают, что Spirit of Innovation создан в рамках проекта Accelerating the Electrification of Flight («Ускорение электрификации полета», — с англ.). Самолёт является ключевым элементом стратегии компании, которая призвана обеспечить лидерство в электрификации. Партнёрами проекта являются принадлежащая Mercedes-Benz компания YASA, которая специализируется на электродвигателях и контроллерах, а также авиационный стартап Electroflight.

Проект отчасти финансируется Институтом аэрокосмических технологий, а также британским министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и агенством по инновациям. По уверениям министра по делам бизнеса и энергетики Великобритании Кваси Квартенг, полёт самолёта — «огромный шаг вперёд».

Владислав Войтенко