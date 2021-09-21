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kod.ru

Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта

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Электрический самолёт Spirit of Innovation
Электрический самолёт Spirit of Innovation.
Источник изображения: kod.ru

Электрический самолёт Spirit of Innovation («Дух инноваций», — с англ.) взлетел с аэродрома Министерства обороны Великобритании, провёл в воздухе порядка 15 минут и успешно приземлился. В компании заявили, что полёт ознаменовал «начало фазы интенсивных лётных испытаний». Они будут включать сбор данных о его электрической мощности и двигательной установке.

Мощность электромотора Spirit of Innovation составляет 400 кВт или примерно 544 лошадиные силы. Самолёт способен развивать скорость 482 км/ч. Энергоэффективность трёхлопастного винта составляет 90%, частота его вращения — 2400 оборотов в минуту. Модель получила одну из самых энергоёмких в авиации аккумуляторных батарей, состоящих из 6000 ячеек.


В Rolls-Royce утверждают, что Spirit of Innovation создан в рамках проекта Accelerating the Electrification of Flight («Ускорение электрификации полета», — с англ.). Самолёт является ключевым элементом стратегии компании, которая призвана обеспечить лидерство в электрификации. Партнёрами проекта являются принадлежащая Mercedes-Benz компания YASA, которая специализируется на электродвигателях и контроллерах, а также авиационный стартап Electroflight.

Проект отчасти финансируется Институтом аэрокосмических технологий, а также британским министерством по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии и агенством по инновациям. По уверениям министра по делам бизнеса и энергетики Великобритании Кваси Квартенг, полёт самолёта — «огромный шаг вперёд».


Владислав Войтенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
B-2 Spirit
Компании
Daimler AG
Rolls-Royce
Проекты
Электрический самолёт
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1 комментарий
№1
21.09.2021 09:34
Новая гонка в авидвигателестроении. Задумаешся... а надо ли вкладываться в новые газотурбинники линейки ПД...? Электромоторы, вкупе с топливными элементами, могут стать новой альтернативой.

В наземном транспорте, уже серьёзная движуха в этом направлении.




https://www.rbc.ru/business/06/09/2021/613630179a79473b3a8e7425

https://m24-ru.turbopages.org/turbo/m24.ru/s/articles/transport/07092021/158564
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