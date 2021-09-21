Байден научит Францию смирению перед американской ложью

Париж отозвал послов из Вашингтона и Канберры, обвинив Австралию в предательстве, а Вашингтон – в двуличии и лживости. Более того, Франция усомнилась в прочности союза с США, а Британию сочла «пятым колесом» в недавно созданном альянсе AUKUS. По мнению экспертов, Франции все-таки есть чем ответить союзникам на нанесенное оскорбление.

После того, как Франция отменила совместные с США торжества по случаю годовщины Чесапикского сражения и отозвала послов из Вашингтона и Канберры, скандал вокруг создания оборонного партнерства AUKUS получил продолжение. Выяснилось, что США, Британия и Австралия сговорились о создании альянса на саммите G7 в Корнуолле буквально под носом у президента Эммануэля Макрона, тем самым лишив Францию многомиллиардного контракта на строительство атомных подлодок.

Как пишет Sunday Times, Лондон был предупрежден о том, что соглашение может ухудшить отношения Британии с Пекином и Парижем. Макрон оказался не в курсе переговоров. После саммита документы по AUKUS, которые обсуждались британским правительством, имели гриф "совершенно секретно". Также на саммите в Корнуолле президент США Джо Байден и британский премьер Борис Джонсон подписали новую Атлантическую хартию.

Теперь же Франция обвиняет Австралию в предательстве, а США – в двуличии и лживости. Глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан отметил, что Париж впервые в истории отозвал посла из Вашингтона, что свидетельствует о силе кризиса между двумя странами. Кроме того, Франция задалась вопросом о прочности альянса с США и недовольна тем, что Вашингтон формирует конфронтационную стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также по инициативе Макрона в НАТО началось обсуждение новой концепции Североатлантического альянса. Нынешний конфликт Парижа с Вашингтоном, по словам главы МИД, "повлияет на определение этой стратегии".

Отдельно Ле Дриан объяснил, почему Франция, которая отзывает послов из Австралии и США, оставляет посла в Великобритании: "В случае с Великобританией необходимости в этом нет, ведь Парижу известна британская "политика постоянного оппортунизма". Ле Дриан заметил, что, на его взгляд, "в этой истории у Великобритании роль пятого колеса".

Вместе с тем министр призвал Европу "обзавестись собственным стратегическим компасом". "Это будет в сфере ответственности Франции в первом семестре 2022 года", – указал Ле Дриан, напомнив о французском председательстве в ЕС, которое начнется 1 января.

Парижская пресса напоминает, что Франция считает себя крупной державой Индо-Тихоокеанского региона из-за заморских территорий – Новой Каледонии и Французской Полинезии, которые дают ей стратегический военный плацдарм, не имеющий аналогов у других европейских стран.

Кроме того, как сообщает France 24 (подконтрольный правительству медиаресурс), скандал вокруг AUKUS развеял надежды на возрождение отношений между Парижем и Вашингтоном несмотря на то, что Джо Байден сменил в Белом доме Дональда Трампа. Тем не менее в воскресенье стало известно о желании Байдена провести с Макроном двусторонние переговоры.

"Мы всегда будем для США друзьями, но друзьями, если можно так сказать, второй дивизии, второго ранга. США играют только за себя. Поэтому ЕС выиграет от того, что будет вести независимую от США политику", – убежден французский депутат Европарламента Тьерри Мариани.

"Мы, конечно, видели, что Макрон отозвал послов, но это все спектакль", – считает Мариани, выразивший уверенность, что "через несколько дней все пойдет так же, как и было, по той же колее". По его мнению, Франция "смирится уже с тем, что будет просто политическим спутником США". Он полагает, что развитие отношений двух стран зависит от результатов предстоящих президентских выборов во Франции.

Схожей точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров. "Франция не имеет военных сил и экономических возможностей для того, чтобы громко хлопнуть дверью и покинуть НАТО. В Париже правит Макрон, а не де Голль. Однако Франция намерена еще активнее продвигать идею стратегической автономии Европы. Ей, правда, в этом вопросе будут мешать страны Прибалтики и Польша, а вот немцы, скорее всего, постараются вместе с Францией оказывать сопротивление США в военно-стратегических вопросах", – предполагает собеседник.

"Также во время председательства в ЕС в 2022 году Франция постарается скорректировать свои отношения не только с Вашингтоном, но и с Лондоном. С Британией ее многое связывает: это и Ланкастерское соглашение в сфере оборонной политики, подписанное в 2010 году, и совместное тестирование ядерного оружия с помощью французской аппаратуры, и многое другое. Поэтому, думаю, подвижки на этом направлении будут заметны", – прогнозирует Федоров.

"Стремление Франции к автономии станет шагом в сторону большей независимости и меньшей связности с США.

Но подобные вопросы имеют инерционный характер и не решаются за год-два. Формирование военной автономии Европы уже идет, однако этот процесс займет десятилетия. Каких-то быстрых результатов здесь ожидать не стоит", – добавляет директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Главное, что мы видим – это разрушение иллюзий у французских политиков. Они надеялись, что с приходом Байдена Вашингтон будет решать свои задачи в рамках форматов многосторонности, консультируясь с союзниками по всем вопросам. А сейчас на фоне Афганистана и скандала с подлодками эти иллюзии разрушились. И дело здесь не в Трампе или в Байдене. Просто интересы США расходятся с интересами стран Европы, поэтому в Париже сейчас вряд ли кто-то мечтает о том, чтобы вернуться в прошлое", – добавил собеседник.

Сенатор Алексей Пушков также считает, что Франция скорее замкнется на ЕС, будет строить так называемые автономные европейские вооруженные силы и выступать за собственно европейскую внешнюю политику. "Но речи о ее выходе из НАТО пока не идет", – полагает политик.

При этом не стоит недооценивать и идеологический фактор, который приобрел "довлеющий характер". По словам сенатора, нынешняя правящая во Франции элита, за исключением ее небольшой голлистской части, встроена в европейский "либеральный интернационал" и воспринимает Россию и Китай как противников. "Более реалистический сценарий – углубление трещин в западном альянсе без его распада", – заключил Пушков.

Алексей Нечаев