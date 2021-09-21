Маск высмеял Байдена за отсутствие реакции на гражданский полет SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск нашел шуточное объяснение молчанию президента США Джо Байдена, который до сих пор никак не прокомментировал завершение первой в истории миссии экипажа космических туристов.

«Он (Байден. — Ред) еще спит», — допустил предприниматель, отвечая на вопрос подписчика в Twitter

Команда непрофессиональных космонавтов в рамках миссии Inspiration4 находилась в космосе три дня.

В составе экипажа был 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, ветеран ВВС США Крис Семброски и геофизик и пилот Сиан Проктор. Также космическим туристом стала 29-летняя Хейли Арсено, в детстве она перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза. Арсено стала самой молодой американкой, побывавшей космосе.

Как ранее пояснили в SpaceX, целью отправленной в космос команды являлось проведение научных исследований, «направленных на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов».

Кроме того, в компании рассказали, как члены экипажа проводили досуг на орбите. В частности, они записывали интервью с несколькими пациентами Детской исследовательской больницы Св. Иуды, общались с актером Томом Крузом, главой SpaceX Илоном Маском.

Ракета-носитель Falcon 9 с экипажем космических туристов на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал 15 сентября в 20:03 по времени Восточного побережья США (3:03 мск 16 сентября).

16 сентября Илон Маск связался с экипажем космической миссии Inspiration4 и объявил, что полет проходит в штатном режиме. В тот же день Crew Dragon вышел на рекордную орбиту — 585 км.