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Известия.ru

Маск высмеял Байдена за отсутствие реакции на гражданский полет SpaceX

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Источник изображения: Фото: REUTERS/SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск нашел шуточное объяснение молчанию президента США Джо Байдена, который до сих пор никак не прокомментировал завершение первой в истории миссии экипажа космических туристов.

«Он (Байден. — Ред) еще спит», — допустил предприниматель, отвечая на вопрос подписчика в Twitter

Команда непрофессиональных космонавтов в рамках миссии Inspiration4 находилась в космосе три дня.

В составе экипажа был 38-летний миллиардер Джаред Айзекман, ветеран ВВС США Крис Семброски и геофизик и пилот Сиан Проктор. Также космическим туристом стала 29-летняя Хейли Арсено, в детстве она перенесла рак костей. Из-за болезни одна ее нога была ампутирована, теперь девушка передвигается с помощью протеза. Арсено стала самой молодой американкой, побывавшей космосе.

Как ранее пояснили в SpaceX, целью отправленной в космос команды являлось проведение научных исследований, «направленных на улучшение здоровья людей на Земле и во время будущих длительных космических полетов».

Кроме того, в компании рассказали, как члены экипажа проводили досуг на орбите. В частности, они записывали интервью с несколькими пациентами Детской исследовательской больницы Св. Иуды, общались с актером Томом Крузом, главой SpaceX Илоном Маском.

Ракета-носитель Falcon 9 с экипажем космических туристов на борту стартовала с космодрома на мысе Канаверал 15 сентября в 20:03 по времени Восточного побережья США (3:03 мск 16 сентября).

16 сентября Илон Маск связался с экипажем космической миссии Inspiration4 и объявил, что полет проходит в штатном режиме. В тот же день Crew Dragon вышел на рекордную орбиту — 585 км.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
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