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WarSpot

Индия покупает у Франции списанные истребители Mirage-2000

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Источник изображения: warspot.ru

Индия всеми возможными способами продлевает срок службы своих истребителей Mirage-2000. Вчера, 19 сентября, портал firstpost.com сообщил о том, что индийские ВВС выкупают у Франции списанные самолёты, чтобы пустить их на запчасти.

Контракт на сумму €27 млн включает в себя поставку 24 истребителей. При этом восемь из них всё ещё находятся в лётном состоянии. ВВС Индии намерены «каннибализировать» купленные истребители, чтобы улучшить техническое состояние 50 остающихся на вооружении Vajra (так именуется Mirage-2000 на индийской службе).

Истребитель Mirage 2000

Источник изображения: pinterest.com

Индия заказала 36 одноместных и четыре двухместных Mirage-2000 в 1982 году в ответ на покупку Пакистаном истребителей F-16 американского производства у Lockheed Martin. В 2004 году ВВС Индии заказали дополнительную поставку из 10 самолётов. В 2011 году был подписан ещё один контракт, по которому самолёты Mirage-2000 были модернизированы до версии Mirage 2000-5 Mk, что увеличило срок их службы до 2030 года. При этом ВВС Индии испытывают острую нехватку запчастей (объявленная вчера покупка списанных истребителей у Франции — уже вторая по счёту).

Mirage-2000 разработан компанией Dassault Aviation в конце 70-х годов как лёгкий истребитель для замены Mirage III для ВВС Франции. В период с 1978 по 2007 год был выпущен 601 самолёт в различных модификациях, который также экспортировался в восемь стран.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
США
Франция
Продукция
F-16
Mirage-2000
Компании
Dassault
Lockheed-Martin
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