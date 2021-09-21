Военные России покинули Белоруссию по завершении учений "Запад-2021"

Они базировались на железнодорожной станции "Брест-Южный"

МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Российские воинские подразделения, принимавшие участие в совместных учениях "Запад-2021", покинули Белоруссию в места постоянной дислокации. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

"Воинские эшелоны с российскими военнослужащими, участвовавшими в совместном стратегическом учении вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2021", убыли к местам дислокации с железнодорожной станции "Брест-Южный", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ также сообщили, что войска Западного военного округа, Воздушно-десантные войска и авиация Воздушно-космических сил России возвращаются в пункты постоянной дислокации с полигонов Обуз-Лесновский и Брестский (Белоруссия) после завершения стратегических учений "Запад-2021".