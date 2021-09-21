Токио симбун (Япония): Россия показывает танка-робота «Уран-9» с ИИ. Сам поражает цели!

Корреспондент «Токио симбун» в Москве рассказывает о показанном МО РФ танке-роботе «Уран-9» с искусственным интеллектом. Он считает это серьезным достижением России. Японские читатели: «Мы все смеемся над Россией, а она столько умеет!», «Нам тоже нужно так заботиться о жизнях своих солдат».

Московский корреспондент популярной японской газеты сообщает с военного полигона в Мулино, Нижегородская область.

В ходе только что состоявшихся крупных российско-белорусских военных учений "Запад-2021" российское министерство обороны впервые представило беспилотную ударную машину "Уран-9" на танковой платформе, оснащенную искусственным интеллектом (ИИ). Этот аппарат, так называемый "робот-убийца", похоже, нацелен на сдерживание противостоящей России Организации Североатлантического договора (НАТО).

По данным российской армии, Уран-9 перемещается в зоне боевых действий как в режиме дистанционного управления, так и автономно. В автономном режиме с помощью ИИ он сам идентифицирует заложенные в память ИИ цели и атакует их ракетами и снарядами из бортовых средств поражения.

По некоторым данным, Россия уже применяла этот боевой "танк-робот" в сирийском конфликте, но детали этого пока не разглашаются.

В мае министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что в стране начато серийное производство роботизированного оружия, оснащенного ИИ и работающего на поле боя без участия человека. Правительственные СМИ и другие источники сообщают, что "Уран-9", скорее всего, и является тем образцом роботизированной бронетехнике, о котором упоминал Шойгу.

Во время прошедших совместных учений с Беларусью некоторые высокопоставленные российские военные намекали, что в ходе них "отрабатывались конкретные элементы взаимодействия беспилотных танков-роботов с войсками". "Ищем наилучшие способы и тактику сочетания человека и машины с искусственным интеллектом", - говорят они.

Что касается оружия с ИИ, то в марте спецкомитет Организации Объединенных Наций составил отчет о том, что имеются подозрения того, что "роботы-убийцы", атакующие автономно, использовались в Ливии во время гражданской войны.

Учения проходили с 10 по 16 сентября, в них приняли участие 200 000 российских и белорусских солдат. Было задействовано более 80 боевых самолетов и около 760 единиц сухопутной военной техники. По сообщениям российских СМИ, для наблюдения за учениями были приглашены официальные лица из более 100 стран и международных организаций, но из этого списка были исключены страны-члены НАТО.

Страны Балтии и Польша, являющиеся членами НАТО, выражают растущую обеспокоенность и усиливают свою бдительность, заявляя, что "крупномасштабные учения порождают крупные риски".

Комментарии японских читателей

catarmy_japan

Автономные боевые системы с ИИ (LAWS) привлекают все больший интерес. Показательно, что Россия в последнее время уделяет им большое внимание. Есть данные, что некоторые из этих систем уже опробованы в Сирии.

M_Miho_JPN

2 километра - неплохая дальность для полностью автономных боевых систем. Весьма далеко от противника, что повышает неуязвимость военных, использующих системы с ИИ.

AVILEN_AI_Trend

Россия хорошо уловила мировой тренд на вооружения с ИИ.

aokage_2013

Малыш "Уран", а внешность-то у тебя вполне серьезная. Похоже на страшилки из аниме.

TORI_1100

России зачет!

no_yabo

Так газета "Токио симбун" попадается на российскую пропаганду!

yatti0214

Ну и название у этого российского дрона устрашающее. Прямо, как из "Терминатора"!

YFZ0oj5NWw0xzIe

Страшно!

dazro

А мы все смеялись, что Россия ничего толкового создать не может. Вот и досмеялись!

AtxProxy

Как вы думаете, а зачем русские показали этот танк-дрон "Уран-9" именно сейчас?

Видимо, остановка в мире накаляется!

jo_jin

Здесь есть серьезная опасность. Если боевые системы с ИИ получат широкое распространение, то "порог" начала тактического применения атомного оружия сильно понизится. Ведь воевать будут машины. А отсюда недалеко и до полного ядерного Апокалипсиса!

hirajo

А в России думают о жизнях своих солдат. Ведь боевые системы-роботы и призваны их защищать.

Остается только молиться, чтобы боевые машины сами не сошли с ума, как в фантастических фильмах.

YuumaYamagiwa

Это мое личное мнение, но я хотела бы, чтобы наше правительство тоже подумало о жизнях наших солдат и разработало автономные системы, берегущие их!

zechi

Так может, и Skynet пошел из России? С них станется!

Юдзи Коянаги (Yuji Koyanagi)