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Российская газета

Легкие танки еще в строю: в Африке не спешат отказываться от Type 62

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Источник изображения: rg.ru

На вооружении Народно-освободительной армии Китая остается небольшое количество легких танков Type 62. Они задействованы на второстепенных направлениях, числятся в учебных подразделениях и на учениях играют, как правило, роль бронетехники "противника".

Разработанные в начале 60-х годов "шестьдесят вторые" весят 20500 кг. Они вооружены 85-мм пушками Type 62-85ТС с боекомплектом в 47 снарядов. Имеется спаренный 7,62-мм пулемет Type 59T (клон СГМБ) и зенитный 12,7-мм Type 54 (копия ДШКМ).

Броня лба башни достигает 50 мм, корпуса - 25 мм.

Мощность двигателя составляет 430 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 70 км/ч. Запас хода - 450 км. В экипаж входят 4 человека.

Машины пытались модернизировать, например, устанавливали лазерные дальномеры, более современные ночные прицелы и др. Но их все равно считают устаревшими, поэтому идет планомерная замена на более современную технику. В частности, в войска поставляются Type 15 с гораздо более совершенной защитой, современными прицелами, хорошей огневой мощью и высокой подвижностью.

Известно, что из 1200 выпущенных единиц более 300 были поставлены на экспорт. Некоторые из стран, например Албания, имевшая 35 единиц, давно избавились от такой техники. Выведены они из подразделений и в Бангладеш - в этой стране их переделывают в тяжелые боевые машины пехоты и самоходные орудия. Также не ясен статус аналогичных танков в КНДР.

В то же время их продолжают эксплуатировать во Вьетнаме, в четырех африканских странах имеется более 160 штук.

Наибольшее количество таких машин - в суданских сухопутных войсках. Около 70 штук. Они практически не попадают в объективы фото и видеокамер, но по-прежнему находятся в строю. И, судя по всему, снимать с вооружения их пока не собираются.


Алексей Моисеев

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Страны
Албания
Бангладеш
Вьетнам
Китай
КНДР
Судан
Продукция
Type 59
Проекты
Военные учения
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