Россия начала маневры сухопутных подразделений и ЧФ на фоне проходящих на Украине учений Rapid Trident

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные начали крупные учения на юге на фоне стартовавших на Украине маневров с участием контингентов стран НАТО.

Около 10 тыс. российских военнослужащих задействованы на учениях, которые начались на полигонах в Ростовской области, Чечне, Крыму и Южной Осетии, сообщил Южный военный округ (ЮВО) в понедельник.

"На территории ЮВО в учениях принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Батальонные и полковые тактические учения в ЮВО продлятся до 26 сентября, заявили в округе.

Пресс-служба Черноморского флота России в понедельник сообщила, что около 20 кораблей и судов обеспечения вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты", - говорится в сообщении.

По данным флота, в морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Ранее в понедельник пресс-служба Черноморского флота сообщила, что зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" на учении на Керченском полуострове (восточная часть Крыма) отработали уничтожение крылатых ракет.

В то же время во Львовской области Украины в понедельник стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2021, сообщило Минобороны этой страны. Учения продлятся с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие около 6 тыс. военнослужащих.

В церемонии открытия маневров приняли представители вооруженных сил США и стран-партнеров. В украинско-американских учениях принимают участие военнослужащие еще 13 стран, в частности, Великобритании, Канады, Германии, Турции и Польши. Кроме того, к маневрам привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады.