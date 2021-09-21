Войти
Интерфакс-АВН

Россия начала маневры сухопутных подразделений и ЧФ на фоне проходящих на Украине учений Rapid Trident

1060
0
0
Учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму
Учения войск ЮВО и ВДВ в Крыму.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Российские военные начали крупные учения на юге на фоне стартовавших на Украине маневров с участием контингентов стран НАТО.

Около 10 тыс. российских военнослужащих задействованы на учениях, которые начались на полигонах в Ростовской области, Чечне, Крыму и Южной Осетии, сообщил Южный военный округ (ЮВО) в понедельник.

"На территории ЮВО в учениях принимают участие около 10 тыс. военнослужащих, задействовано порядка 800 единиц вооружения и техники, включая танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия и реактивные системы залпового огня. В целях межвидового взаимодействия от объединения ВВС и ПВО ЮВО привлечено более 40 самолетов и вертолетов армейской и оперативно-тактической авиации", - говорится в сообщении пресс-службы ЮВО.

Батальонные и полковые тактические учения в ЮВО продлятся до 26 сентября, заявили в округе.

Пресс-служба Черноморского флота России в понедельник сообщила, что около 20 кораблей и судов обеспечения вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб.

"В мероприятии задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолёты", - говорится в сообщении.

По данным флота, в морских полигонах боевой подготовки экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника.

Ранее в понедельник пресс-служба Черноморского флота сообщила, что зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" на учении на Керченском полуострове (восточная часть Крыма) отработали уничтожение крылатых ракет.

В то же время во Львовской области Украины в понедельник стартовали украинско-американские учения Rapid Trident-2021, сообщило Минобороны этой страны. Учения продлятся с 20 сентября по 1 октября. В них примут участие около 6 тыс. военнослужащих.

В церемонии открытия маневров приняли представители вооруженных сил США и стран-партнеров. В украинско-американских учениях принимают участие военнослужащие еще 13 стран, в частности, Великобритании, Канады, Германии, Турции и Польши. Кроме того, к маневрам привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Канада
Литва
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Южная Осетия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Trident II
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
Trident
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
26.10.2020
"Ждут не дождутся": что армии НАТО сделают с Украиной
15.07.2019
Порядка 20 кораблей Черноморского флота вернулись в пункты базирования после учений
08.07.2019
Российские комплексы "Панцирь-С" "отразили" на учениях в Крыму массированный удар сотни крылатых ракет
18.09.2017
"Запад-2017" нацелен на защиту Востока
29.06.2016
"Украине нужно быть членом НАТО" (Радио Свобода, США)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:09
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 11:03
  • 1
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 10:27
  • 2
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок
  • 21.09 09:34
  • 1
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 21.09 09:13
  • 1
Технологии для истребителя шестого поколения проверят на лайнере
  • 21.09 08:59
  • 4
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 21.09 08:25
  • 3
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 22:38
  • 30
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов