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Интерфакс-АВН

На Украине стартовали совместные с США военные учения Rapid Trident-2021

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Учения Rapid Trident - 2020 на Украине
Учения Rapid Trident - 2020 на Украине.
Источник изображения: © РИА Новости, Стрингер

Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 стартовали в понедельник во Львовской области, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В церемонии торжественного открытия приняли участие представители командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, оперативного командования "Восток", представители Вооруженных сил США и стран-партнеров.

В учениях принимают участие военнослужащие еще 13 стран: Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Кроме того, к маневрам привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады.

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