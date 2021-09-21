На Украине стартовали совместные с США военные учения Rapid Trident-2021

Киев. 20 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 стартовали в понедельник во Львовской области, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
В церемонии торжественного открытия приняли участие представители командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, оперативного командования "Восток", представители Вооруженных сил США и стран-партнеров.
В учениях принимают участие военнослужащие еще 13 стран: Болгарии, Канады, Грузии, Германии, Италии, Иордании, Литвы, Молдовы, Пакистана, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.
Кроме того, к маневрам привлечен личный состав литовско-польско-украинской бригады.