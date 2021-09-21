Войти
WarSpot

Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин

995
1
0
Источник изображения: warspot.ru

Британский флот заблаговременно планирует будущее своих атомных субмарин. Вчера, 19 сентября, пресс-служба Королевского флота сообщила о том, что Минобороны Великобритании выделило первый транш на сумму £170 млн в рамках программы SSN-Replacement (SSNR).

Программа SSNR предназначена для разработки новых атомных субмарин, которые должны будут дополнить, а позже заменить подлодки типа Astute. Аналогично предшественникам, они будут нестратегическими (без ядерного вооружения).

Субмарины типа Astute на этапе строительства

Источник изображения: thedrive.com

В рамках контракта компании-подрядчики BAE Systems и Rolls-Royce получили по £85 млн. Планируется, что этап проектирования займёт три года, после чего проект перейдёт на стадию детального проектирования и закупки материалов.

Субмарина HMS Anson типа Astute

Источник изображения: navalnews.com

Британский флот имеет в своём составе четыре действующие субмарины типа Astute, пятая проходит заключительные испытания, а ещё две находятся на финальной стадии строительства. Подлодки типа Astute имеют водоизмещение в 7400 т и длину в 97 м, вооружены торпедами Spearfish калибра 533 мм, а также ракетами Tomahawk и Harpoon. Субмарины могут развивать скорость в 29 узлов и погружаться на глубину порядка 300 м. Экипаж каждого атомохода состоит из 98 человек.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Продукция
BGM-109 Tomahawk
F-16
Harpoon ПКР
Компании
BAE Systems
Rolls-Royce
Проекты
Astute АПЛ
Ядерный щит
Похожие новости
09.04.2020
Четвёртая британская атомная субмарина класса «Астьют» впервые вышла в море
31.01.2011
Владычицы глубин
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
08.09.2010
Британский долгострой
31.08.2010
ВМС Великобритании приняли на вооружение головную АПЛ класса «Эстьют»
1 комментарий
№1
21.09.2021 10:48
Противолирные (АПЛ пр.705) торпеды.
Цитата
533-ММ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТОРПЕДА SPEARFISH



Разработанная по заданию Морского штаба, «Спирфиш» представляет собой противолодочную и противокорабельную управляемую по проводам тяжелую торпеду. Созданная компанией «Маркони» (в настоящее время «ВАЕ Системз») в соответствии с заявкой морского штаба 7525, за которой в 1977-1979 гг. последовал этап предварительных разработок, «Спиэфиш» (Spearfish) – это управляемая по проводам двух целевая тяжелая торпеда, предназначенная для применения против последних поколений советских подводных лодок, обладающих высокой скоростью хода и большой глубиной погружения. Работа над созданием прототипов началась в 1982 г., первые морские испытания провели в следующем году. Торпеда использует работающий на смеси водорода и хлористого аммония турбинный двигатель с количественно регулируемой мощностью «Сабстренд» 21ТР01 с водометом для развития скорости хода более 60 уз (более 70 уз. на испытаниях). Универсальная торпеда «Спирфиш» оснащена активно-пассивной ССН, которая может самостоятельно выбирать режим работы, программу атаки цели и повторного поиска, обеспечивает обнаружение, сопровождение и классификацию целей, а также защиту от средств ГПД. БЗО торпеды оснащено комбинированным (контактно-неконтактным) взрывателем. Боевая часть – кумулятивная, направленного действия для разрушения конструкций двухкорпусных подводных лодок. Для обеспечения детонации заряда в момент касания цели, а не ранее, в системе наведения использованы технологии, разработанные для тяжелых торпед «Стингрей». Бортовая цифровая вычислительная машина повышает возможности торпед, оптимизируя методы наведения в подводной среде и при использовании целью ловушек и маневра. После выхода из ТА торпеда, управляемая по проводам с ПЛ, движется к цели на малошумной скорости (20-30 уз). На борт лодки по линии ТУ передаются параметры движения торпеды и данные от ССН, работающей в пассивном режиме. После обнаружения и захвата цели по команде бортовой ЭВМ или с борта ПЛ включается максимальная скорость (45-60 уз) и торпеда переходит в режим активного самонаведения. В момент начала атаки она может выходить на малые глубины и затем, погружаясь по нисходящей спирали, атаковать цель, поражая ее в среднюю часть корпуса. Благодаря этому сокращается время атаки, увеличивается скорость и дальность стрельбы, усложняется обнаружение торпеды и применение против нее средств гидроакустического противодействия. ССН торпеды «Спирфиш» оптимизирована для работы в сложной ледовой обстановке. Реализация программы была приостановлена в связи с изменившимися требованиями, к концу 1980-х гг. компания «Маркони» произвела около 100 несерийных торпед до того, как в 1989 г. контакты с заказчиком возобновились, включая обсуждение предложений компаний «Даути» и В As. В 1990-х гг. программа оставалась приостановленной в ожидании привлечения иностранных участников и / или принятия торпеды на вооружение. Промышленные поставки начались в 1990 г., и «Спирфиш» теперь основная торпеда всех британских атомных подводных лодок. Модернизация торпеды Spearfish (mod.1) осуществляется с 2010 г. планировалось принять ее на вооружение в 2017 г. Британскую тепловую торпеду Spearfish компания BAE Systems разрабатывала более 20 лет, поскольку происходили задержки и даже остановки работ, связанные с ненадежным финансированием. Торпеда появилась в начале нулевых годов. Имеет прекрасную скорость, превышающую 60 узлов. А на испытаниях ее разгоняли даже до 70 и более узлов. Максимальная дальность — 54 км. Масса боевой части — 300 кг. Надо сказать, что эти 300 кг — почти стандарт практически для всех торпед калибра 533 мм. Управление производится по двум кабелям.

Источник: http://nevskii-bastion.ru/torpedo-spearfish-uk/ ВТС «НЕВСКИЙ БАСТИОН» A.V.Karpenko
-1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:09
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 11:03
  • 1
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 10:27
  • 2
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок
  • 21.09 09:34
  • 1
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 21.09 09:13
  • 1
Технологии для истребителя шестого поколения проверят на лайнере
  • 21.09 08:59
  • 4
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 21.09 08:25
  • 3
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 22:38
  • 30
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов