Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин

Британский флот заблаговременно планирует будущее своих атомных субмарин. Вчера, 19 сентября, пресс-служба Королевского флота сообщила о том, что Минобороны Великобритании выделило первый транш на сумму £170 млн в рамках программы SSN-Replacement (SSNR).

Программа SSNR предназначена для разработки новых атомных субмарин, которые должны будут дополнить, а позже заменить подлодки типа Astute. Аналогично предшественникам, они будут нестратегическими (без ядерного вооружения).

Субмарины типа Astute на этапе строительства Источник изображения: thedrive.com

В рамках контракта компании-подрядчики BAE Systems и Rolls-Royce получили по £85 млн. Планируется, что этап проектирования займёт три года, после чего проект перейдёт на стадию детального проектирования и закупки материалов.

Субмарина HMS Anson типа Astute Источник изображения: navalnews.com

Британский флот имеет в своём составе четыре действующие субмарины типа Astute, пятая проходит заключительные испытания, а ещё две находятся на финальной стадии строительства. Подлодки типа Astute имеют водоизмещение в 7400 т и длину в 97 м, вооружены торпедами Spearfish калибра 533 мм, а также ракетами Tomahawk и Harpoon. Субмарины могут развивать скорость в 29 узлов и погружаться на глубину порядка 300 м. Экипаж каждого атомохода состоит из 98 человек.