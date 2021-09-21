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ЦАМТО

Турция увеличит расходы на оборону в 2022-2024 гг.

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ВВС Турции
ВВС Турции.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 20 сентября. Президентский комитет по вопросам стратегии и бюджета Турции опубликовал проект "Среднесрочной программы экономического развития" (MTEP) страны, охватывающий период 2022-2024 гг.

Как сообщает Jane’s, согласно документу, опубликованному в газете Turkish Official Gazette, расходы Министерства национальной обороны Турции возрастут до 80,439 млрд. турецких лир (9,69 млрд. долл. США) в 2022 ф.г. Для сравнения: в предыдущей версии MTEP на период 2021-2023 гг., расходы на 2021 ф.г. были предусмотрены в объеме 65,893 млрд. турецких лир. В целом, в соответствии с новыми предложениями, оборонные расходы Турции в 2022 ф.г. составят 5,05% от общего объема госрасходов.

Финансирование оборонного ведомства в 2023 ф.г. предлагается увеличить на 14,39% в номинальном выражении (до 92,018 млрд. турецких лир) и еще на 10,12% (до 101,333 млрд. турецких лир) в 2024 ф.г. Финансирование Минобороны в 2023 и 2024 ф.г. составит, соответственно, 5,12% и 5,13% от общегосударственных расходов.

Планируется, что расходы на персонал останутся самой существенной частью расходов МО Турции: 55,8% в 2022 ф.г., 57,34% – в 2023 ф.г. и 58,01% – в 2024 ф.г.

Программа MTEP основывается на ряде макроэкономических показателей, которые предусматривают экономический рост на 9% в этом году и еще 5% в 2022 году с дальнейшим ростом в 2023 и 2024 гг. на уровне 5,5%.

Комментарий Janes

Турция по-прежнему сталкивается с проблемой инфляции и обесцениванием лиры по отношению к доллару США, что усугубляется глобальным экономическим спадом, вызванным COVID-19, и соответствующей потерей доходов в таких ключевых секторах, как туризм и промышленность.

Тарифы на импорт турецкой стали, введенные США в 2018 году, также оказали негативное воздействие на турецкую экономику, поскольку правительство боролось за предотвращение дефолта по суверенному долгу в условиях, когда кредитные рейтинги страны были снижены западными агентствами.

Предлагаемое увеличение бюджетных ассигнований Минобороны Турции связано с расширением операций по развертыванию войск за пределами страны и соответствующим ростом эксплуатационных расходов, а также с приобретением новых вооружений для удовлетворения потребностей в модернизации армии.

Турция наращивает самообеспеченность за счет инвестиций в национальный ОПК и за счет взаимозачетов по офсетным программам. Тем не менее, некоторые из этих программ, такие как основной боевой танк "Алтай", по-прежнему откладываются из-за производственных проблем.

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