Судно Северного флота уточнило границы России в Арктике

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" уточнило координаты России в районе Земли Франца-Иосифа, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Производились промеры глубин, уточнялись координаты критических точек. Это те самые координаты, от которых откладывается граница Российской Федерации", - сообщил капитан судна Виталий Хопрячков, которого цитирует пресс-служба.

В ходе комплексных океанографических работ была "проведена съёмка рельефа дна общим объёмом более 11 тыс. километров, взяты пробы воды и грунта на акватории Баренцева и Карского морей", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в течение последних двух месяцев. В данный момент "Горизонт" ввернулся в пункт базирования гидрографических кораблей Северного флота - поселок Мишуково.