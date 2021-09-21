Войти
Интерфакс-АВН

Судно Северного флота уточнило границы России в Арктике

744
0
0
Горизонт
Гидрографическое судно «Горизонт».
Источник изображения: www.mvestnik.ru

Москва. 20 сентября. ИНТЕРФАКС - Гидрографическое судно Северного флота "Горизонт" уточнило координаты России в районе Земли Франца-Иосифа, сообщает в понедельник пресс-служба флота.

"Производились промеры глубин, уточнялись координаты критических точек. Это те самые координаты, от которых откладывается граница Российской Федерации", - сообщил капитан судна Виталий Хопрячков, которого цитирует пресс-служба.

В ходе комплексных океанографических работ была "проведена съёмка рельефа дна общим объёмом более 11 тыс. километров, взяты пробы воды и грунта на акватории Баренцева и Карского морей", - говорится в сообщении.

Исследования проводились в течение последних двух месяцев. В данный момент "Горизонт" ввернулся в пункт базирования гидрографических кораблей Северного флота - поселок Мишуково.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
СФ
Похожие новости
14.04.2021
Шойгу рассказал об укреплении обороноспособности в Арктике
11.09.2020
Малый на Севере: ракетный корабль «Буян-М» успешно прошел проверку
29.04.2020
Новая всесезонная полоса аэродрома Нагурская в Арктике начала принимать самолеты
25.02.2019
Северный флот представил историческую и современную военную технику в Мурманске
19.09.2016
Северный флот на учениях в Арктике применил крылатые ракеты
01.04.2015
«Сарматы», в путь
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.09 14:09
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 21.09 12:33
  • 1
Инженеры по-флотски: для чего на Тихом океане сформирован новый полк
  • 21.09 12:27
  • 24
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 21.09 12:12
  • 5
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 21.09 11:03
  • 1
Пентагон заявил о планах выяснить обстоятельства взрыва в Бейруте
  • 21.09 10:51
  • 2
Первый в истории «любительский» экипаж астронавтов вернулся на Землю
  • 21.09 10:48
  • 1
Британцы разрабатывают новый тип атомных субмарин
  • 21.09 10:27
  • 2
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 21.09 09:38
  • 1
Британцы разработают демонстраторы наземных и корабельных лазерных установок
  • 21.09 09:34
  • 1
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 21.09 09:13
  • 1
Технологии для истребителя шестого поколения проверят на лайнере
  • 21.09 08:59
  • 4
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 21.09 08:25
  • 3
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 22:38
  • 30
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов