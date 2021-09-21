Habertürk (Турция): может ли Турция присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества?

После того как Иран, который ранее имел статус страны-наблюдателя в ШОС, был принят в организацию в качестве полноправного члена, на повестке возникла другая тема. Последует ли примеру Тегерана Анкара? Ведь еще в 2016 году, будучи премьер-министром, Эрдоган выступил с призывом: «Возьмите нас в Шанхайскую пятерку».

На 21-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшемся на прошлой неделе в столице Таджикистана, Душанбе, было объявлено, что Иран, который ранее имел статус страны-наблюдателя, принят в качестве полноправного члена. После этого в социальных сетях появились положительные и отрицательные отклики относительно возможного членства Турции в ШОС.

Эта дискуссия не нова. В предыдущие годы тема членства в ШОС также возникала на повестке дня. В 2016 году озвученный в то время премьер-министром Эрдоганом в противовес членству Турции в ЕС призыв "возьмите нас в Шанхайскую пятерку" вызвал споры. В частности, один из основателей ШОС, генерал Леонид Ивашов отметил: "Турция может стать членом ШОС, но для этого ей нужно выйти из НАТО".

Прежде чем говорить о позиции Турции, давайте сначала вспомним, что такое ШОС, что это за организация.

ШОС была создана в 1996 году между Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном с целью содействия урегулированию региональных пограничных проблем и проблем в области безопасности, продолжая свою деятельность под названием "Шанхайская пятерка" до 2001 года, пока Узбекистан не стал шестым членом организации. С присоединением Ирана количество членов ШОС увеличилось до девяти: это Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан, Иран и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Белоруссия, Монголия. Есть также партнеры по диалогу, которые не участвуют в механизмах принятия решений: Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Шри-Ланка и Турецкая Республика…

Таким образом, ШОС, охватывающая на сегодняшний день более половины мирового населения, 42% мировых запасов природного газа и 25% запасов нефти, стала важным центром притяжения.

ШОС, вырабатывающая стратегию роста прежде всего против однополярного мирового порядка, представляет собой единственную организацию, символизирующую единство России и Китая в своем составе. В сущности обе страны не желают допускать развертывания НАТО / США в своих регионах. Собственно говоря, Турция - единственный член НАТО, так или иначе участвующий в ШОС. Россия в этом процессе стремится сохранить свое господство на постсоветском пространстве (включая тюркский мир) с помощью в том числе таких различных международных организаций, как Евразийский экономический союз и Организация Договора о коллективной безопасности. Китай же ищет способы более безопасного удовлетворения своих потребностей в энергии параллельно с быстро растущим населением и производством. Вместе с тем Китай нацелен на то, чтобы сбалансировать Западный Туркестан (тюркские республики Центральной Азии), с которым он граничит, и сделать Восточный Туркестан внутренней проблемой для этой организации…

Иными словами, это организация, охватывающая в значительной степени и тюркский мир, который должен занимать важное место в государственной политике Турции.

При этом Турция впервые объявила о желании присоединиться к организации в 2005 году, но не была принята из-за некоторых озабоченностей Китая. Китай как один из двух основных членов ШОС считает присоединение Турции нежелательным с точки зрения целей основания организации и некоторых региональных событий, тогда как Россия относится к статусу наблюдателя, которым обладает Турция, относительно тепло для повышения эффективности ШОС в противодействии США.

Очевидно, что оба основных члена, Китай и Россия, будут иметь краткосрочные и долгосрочные требования и ожидания от Турции как члена ШОС. В базовом документе ШОС присутствует принцип: "Страны-члены… проводят свою внешнюю политику в соответствии с шанхайским духом". Выход из НАТО, полное удаление из повестки дня таких вопросов, как Восточный Туркестан и Крым, смещение веса в сторону ШОС в сфере оборонной промышленности и внешней торговли…

Следует отметить, что доля экспорта Турции в страны - члены ЕС составляет почти половину ее совокупного экспорта, в то время как турецкий экспорт в страны - члены ШОС приближается к 10%. Кроме того, на ШОС приходится значительная доля всего внешнеторгового дефицита Турции. В рамках этих основных оценок не приходится утверждать, что полноправное членство Турции в ШОС возможно по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Ведь, с точки зрения некоторых стран - членов ШОС, принятие Турции означает развертывание НАТО и США в границах союза.

С другой стороны, невозможно ожидать, что Турция, осуществляющая международное сотрудничество по оси Восток - Запад, будет рассматривать одного из них в качестве альтернативы другому или противника. Турция имеет право присоединиться к одной из организаций или одновременно к нескольким из них в соответствии со своими национальными интересами. Однако, как я упомянул выше, было бы уместно рассматривать эту систему интересов в целом и рассчитывать долгосрочные выгоды и потери от возможных вариантов выбора.

Наконец, следует вынести на обсуждение вопрос о том, что устойчивой зоной сотрудничества, которая раскроет потенциальную мощь Турции по оси Евразии, может стать Тюркский совет, хотя это тема отдельной статьи. Все успехи, которые будут здесь достигнуты, укрепят позиции Турции в других зонах сотрудничества в Евразии и даже в ее отношениях с Западом.

Кюршад Зорлу (Kürşad Zorlu)