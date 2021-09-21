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WarSpot

«Железный гром» заменит «Паладина»?

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы торжественно «окрестили» свою перспективную САУ, созданную на базе Paladin M109A7. Вчера, 19 сентября, портал defence-blog.com сообщил о том, что гаубица, разрабатываемая в рамках проекта Extended Range Cannon Artillery (ERCA), получила название «Железный гром» (Iron Thunder).

В ходе церемонии, проводившейся на военной базе Пикатинни-Арсенал, 4-му батальону 27-го полка полевой артиллерии был присвоен статус оперативной испытательной единицы для новейшей системы Iron Thunder. Планируется, что тестирование новых САУ с удлинёнными стволами продлится до 2023 года.

Официальное название САУ M109 с удлинённым стволом — Iron Thunder

Источник изображения: defence-blog.com

В рамках программы ERCA для ВС США разрабатываются артиллерийские системы увеличенной дальности. Так, за счёт удлинения ствола и применения новых активно-реактивных снарядов удалось достичь поражения целей на расстоянии 70 км.

Опытная САУ M109А8 со стволом длиной 58 калибров (на заднем плане).

Источник изображения: twitter.com/SecArmy

ERCA — комплексная программа американской армии, в рамках которой проводится глубокая модернизация имеющейся на вооружении артиллерии, а также разработка новых боеприпасов. Ранее в рамках программы Long Range Cannon американская армия разработала новые модификации орудия M777.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
M109
Компании
M777
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